‘Credit Suisse was jarenlang veilige haven voor criminelen’

De op een na grootste bank van Zwitserland Credit Suisse heeft jarenlang corrupte autocraten, vermoedelijke oorlogsmisdadigers, mensenhandelaren, drugsdealers en andere criminelen als klanten geaccepteerd. Dat blijkt uit gegevens in handen van de Süddeutsche Zeitung.

De krant kreeg de informatie over ruim 30.000 rekeninghouders doorgespeeld van een anonieme bron. Daaruit zou blijken dat de antiwitwasscreening verre van optimaal was: criminelen konden zonder enig probleem rekeningen openen of rekeningen behouden, zelfs als het voor de bank allang duidelijk had moeten zijn dat er een luchtje zat aan de klant. De data gaan terug tot de jaren veertig, al ligt het accent op het afgelopen decennium. Ruim twee derde van de betrokken rekeningen werd geopend na 2000.

Mensenhandelaren en moordenaars

Onder de klanten zijn een in de Filippijnen veroordeelde mensenhandelaar, een Egyptische moordenaar, evenals kardinalen die naar verluidt betrokken waren bij duistere transacties en de voormalige Siemens-manager Eduard Seidel die in 2008 werd veroordeeld voor omkoping. Hij had op enig moment zes rekeningen lopen bij Credit Suisse en in 2006 zou op een van die rekeningen ruim 54 miljoen Zwitserse frank hebben gestaan. Andere prominente rekeninghouders waren de Jordaanse koning Abdullah II, de voormalige Iraakse vicepremier Ayad Allawi, de Algerijnse autocraat Abdelaziz Bouteflika en de Armeense ex-president Armen Sarkissyan. Tegen de laatste loopt een corruptieonderzoek. Credit Suisse zegt in een reactie altijd de geldende regels te hebben gevolgd

Bank mag onderzoeker vervolgen in Zwitserland

De gelekte gegevens zijn onderzocht met het Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en 46 andere media, waaronder The Guardian en de New York Times. Zwitserse media waren niet betrokken bij het onderzoek: volgens de lokale wetgeving zouden banken journalisten kunnen vervolgen voor onderzoek naar gelekte bankgegevens.