EY Zwitserland voor 1 mrd aangeklaagd in faillissement Zeromax

De aankoop voor miljoenen aan juwelen en enorme betalingen aan schimmige bedrijven deden geen alarmbellen rinkelen bij EY in Zwitserland. Tien jaar na het faillissement van Zeromax failliet richten schuldeisers hun pijlen nu ook op de accountant.

Zeromax, een conglomeraat in het Zwitserse kanton Zug, had grote belangen in Oezbekistan, variërend van textielverwerking tot aardgaswinning. Als grootste werkgever in dat land was Zeromax goed voor 10 procent van het bbp. In 2010 bezweek het bedrijf onder een schuldenlast van meer dan 5,6 miljard Zwitserse frank (5,1 miljard euro). De val van Zeromax is het op één na grootste in Zwitserland, na Swissair in 2001. Volgens schuldeisers ontbreekt nog ten minste 2,5 miljard Zwitserse frank aan activa.

Als gevolg van het ondoorzichtige Zwitserse rechtssysteem en bankgeheim bleven de details van het faillissement lang in nevelen gehuld, maar gefrustreerde schuldeisers blijven vechten voor hun verdwenen miljarden. Hun vizier richt zich ook op het werk van EY, die in 2005, 2006 en 2007 goedkeurende controleverklaringen afgaf en tot aan het faillissement de huisaccountant van Zeromax bleef.

Aangeklaagd

Uit de boekhouding blijkt dat in de vier jaar voor de ineenstorting van het bedrijf veel van het geld dat via het bedrijf liep, terechtkwam in een wijdvertakt netwerk van ondoorzichtige offshore-entiteiten. Veel van deze entiteiten sluisden geld door naar Oezbekistan, maar veel ook niet.

EY Zwitserland wordt nu voor 1 miljard dollar (840 miljoen euro) aangeklaagd door het Amerikaanse hedgefonds Lion Point Capital, dat in 2019 een deel van de uitstaande schuld van Zeromax uit de failliete boedel heeft overgenomen. EY blijft zwijgzaam over de gang van zaken