Vroegpensioen via RVU-regeling mogelijk niet verlengd

Meer dan een miljoen Nederlanders moeten er rekening mee houden dat ze langer moeten doorwerken. De regeling waardoor ze eerder met pensioen kunnen dreigt niet op tijd verlengd te worden, meldt de Telegraaf. Gesprekken hierover tussen bonden en werkgevers komen niet van de grond.

RVU-regeling

De zogeheten RVU-regeling maakt het mogelijk dat iemand drie jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd stopt met werken. De werkgever betaalt in dat geval een uitkering van €1200 per maand, terwijl een werknemer zijn of haar inkomen kan aanvullen door een deel van het pensioen naar voren te halen.

Het vroegpensioen is tijdelijk, de regeling loopt in 2025 af. Dat lijkt nog ver weg, maar om een verlenging – en zelfs een uitbreiding zoals de bonden willen – door beide Kamers te krijgen is tijd nodig.

(ANP/Telegraaf)