Van Ree opent nieuwe vestiging in Apeldoorn

Van Ree Accountants blijft doorgroeien en heeft daarom op 4 september een nieuwe vestiging in Apeldoorn geopend, meldt het accountantskantoor op LinkedIn. Daarmee komt het aantal vestigingen op acht, naast Alphen aan den Rijn, Barneveld, Drechtsteden, Leersum, Geldermalsen, Nieuwegein en Zwolle.

Van Ree startte in 1966 en heeft een christelijke identiteit. Inmiddels telt het bedrijf volgens de eigen website ruim 200 medewerkers. In de AV-top 50 nam Van Ree vorig jaar plek 32 in, met een omzet in 2021 van 18,4 miljoen euro. Het bedrijf presteert de laatste jaren financieel prima en kent jaarlijks een flinke omzetgroei.