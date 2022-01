Van Ree Accountants heeft twee nieuwe partners: Jaap Goossen en Johan Arends

1 januari 2022 zijn twee nieuwe partners toegetreden tot het partnerteam van Van Ree Accountants. Hierdoor wordt de basis van deze groeiende organisatie verder versterkt. In totaal zijn er nu 11 partners met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar.

Jaap Goossen

J (Jaap) Goossen RA MSc (32 jaar) is na zijn VWO-opleiding bij Van Ree Accountants begonnen. Waarna hij gelijk gestart is met de opleiding tot Registeraccountant. Tussendoor heeft hij een paar jaar bij een ander accountantskantoor gewerkt. Jaap is werkzaam op de vestiging Barneveld voor voornamelijk controleklanten in het MKB en het onderwijs. Jaap aan het woord: “met veel energie, enthousiasme en passie voor het vak ga ik het ondernemersavontuur samen met u aan. U bijstaan met kennis, kunde en daadkracht die wij hebben, motiveert mij om u en de maatschappij duurzaam te ontwikkelen!”

Johan Arends

H. (Johan) Arends LLM AA RB (33 jaar) is dit jaar 15 jaar bij Van Ree Accountants werkzaam. Na eerst zijn opleiding tot Register Belastingadviseur afgerond te hebben, is hij in 2021 ook afgestudeerd als accountant. Johan bedient vanuit vestiging Barneveld voornamelijk klanten in het MKB. Johan aan het woord: “in mijn nieuwe rol als ondernemer heb ik een extra drive om u met een frisse kijk bij te staan in de uitdagingen die op u afkomen. Ik zet de samenwerking graag voort onder mijn motto ‘ontzorgen en bouwen’.”

Foto: Johan Arends (links), Jaap Goossen (rechts).

