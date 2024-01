Van Ree Accountants opent vestiging in Leiden

In januari opent Van Ree Accountants haar negende vestiging, aan de Elisabethhof 19 in Leiderdorp. Vanuit de nieuwe vestiging – een mooie en praktische uitvalsbasis vlak aan de A4 – richten de accountants en adviseurs zich vooral op klanten in de regio Leiden, de Duin- en Bollenstreek en de Randstad. Arjen van der Plas en Jaap Bergman gaan samen leiding geven aan een jong team van vijftien collega’s.

Wat in 1966 begon als eigen accountantskantoor aan huis, is uitgegroeid tot een bedrijf met 230 medewerkers. In de afgelopen tien jaar is Van Ree door autonome groei verdubbeld qua omvang. Dankzij de schaalgrootte zijn veel financiële specialismen in huis, zoals accountants, juristen, fiscalisten en salarisadviseurs. Zij werken vanuit vestigingen met maximaal 40 collega’s.

Arjen van der Plas licht toe: “Van Ree Accountants kiest bewust voor kleinschaligheid. Zo worden de benaderbaarheid, de verbondenheid en persoonlijke ontwikkeling geborgd.” Jaap Bergman vult aan: “Van Ree biedt ruimte aan ambitieuze mensen die meedenken met de klanten in het mkb en in het maatschappelijke domein. Accountancy is een snel veranderend vak. “Vernieuwend” is daarom één van de kernwaarden van Van Ree.”