Personalia | Twee nieuwe partners bij Van Ree Accountants

Van Ree Accountants heeft twee nieuwe partners benoemd. Het zijn Arjen van der Plas en Carlo van Egdom. Van der Plas leidt vestiging Leiden, Van Egdom doet dat in Leersum.

Van der Plas is actief in de auditpraktijk mkb en in de non-profitsector. In 2014 maakte hij de overstap naar Van Ree Accountants: ‘Van Ree Accountants is de afgelopen jaren flink gegroeid. Daardoor kon ik ook een mooie ontwikkeling doormaken tot eindverantwoordelijk accountant. Je hoeft bij Van Ree Accountants geen grijze haren te hebben voordat je verantwoordelijkheid krijgt. Ik heb altijd ervaren dat ik vertrouwen kreeg. Als accountant, als voorzitter van de branchegroep kinderopvang maar vooral als collega. En dat geeft ook de drive om het vertrouwen terug te willen betalen.’

Van Egdom

Carlo van Egdom begon in 2007 bij Van Ree Accountants. Na gewerkt te hebben in Doorn en Geldermalsen werd hij in 2023 directeur van de vestiging in Leersum. Van Egdom is actief in zowel de mkb als de non-profit controlepraktijk: ‘In de jaren dat ik bij Van Ree Accountants werk, is er veel gebeurd. Met dank aan docenten en collega’s heb ik veel kennis opgedaan. De directie van Van Ree Accountants heeft me ruimte gegeven om taken op me te nemen. Die collegialiteit en loyaliteit waardeer ik. Vanuit die ruimte kan ik geïnspireerd werken met en voor onze klanten.’

Bij Van Ree Accountants werken 230 mensen, verspreid over 9 vestigingen. Het bedrijf begon als een eenmanszaak in 1966. Hoewel het geen familiebedrijf meer is, zegt Van Ree te streven naar een familiecultuur, wat zich onder meer vertaalt in kleinschalige vestigingen. Van Ree Accountants is de nummer 34 in de AV Top 50.

Op de foto: Arjen van der Plas