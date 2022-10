Aanhouding vanwege overtreding sanctiewetgeving na melding FIU

Een melding van een bank aan de Financial Intelligence Unit (FIU) heeft er toe geleid dat de FIOD een 55-jarige man uit het oosten van het land heeft aangehouden. Hij wordt er van verdacht dat hij in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen, goederen aan Rusland zou hebben geleverd die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. De aanhouding vond al op dinsdag 27 september plaats, maar is nu pas bekendgemaakt.

Beslag

Er is beslag gelegd op privé- en zakelijke bankrekeningen van de verdachte, de administratie en ook op een handelsvoorraad (elektronische) goederen, meldt de FIOD. Het vermoeden is dat de verdachte onder andere microchips heeft geleverd aan bedrijven/entiteiten in Rusland. Deze microchips kunnen ook worden gebruikt voor de productie van wapens. Het is bekend dat de Russische wapenindustrie momenteel kampt met een ernstig tekort aan deze microchips.

Sancties vermoedelijk bewust omzeild

De verdachte heeft vermoedelijk bewust gedaan alsof deze goederen een andere bestemming hadden dan de feitelijke eindbestemming Rusland, om zo de opgelegde sancties te omzeilen. Om deze leveringen te stoppen en nader onderzoek te doen naar het mogelijk strafbare handelen van verdachte heeft de FIOD ingegrepen.

Bij het onderzoek heeft de FIOD samengewerkt met de Douane en is ondersteuning verleend door Europol. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De verdachte is op vrijdag 30 september door de rechter-commissaris in bewaring gesteld.

Bron: FIOD