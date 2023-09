KLM bezorgd over overstappersbelasting

KLM vindt het plan voor de invoering van een belasting op overstappende passagiers op Schiphol zeer zorgelijk omdat daardoor het aantal vluchten sterk kan afnemen en veel minder passagiers gaan reizen met de luchtvaartmaatschappij.

Een CDA-motie voor de belasting is afgelopen week aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer. Met die belasting zouden huishoudens geholpen moeten worden met de energierekening. Maar KLM kijkt vooral naar het verwachte nadelige effect op de vliegverbindingen vanaf Schiphol, waardoor reizigers vanuit Nederland mogelijk niet meer rechtstreeks naar bepaalde bestemmingen kunnen vliegen. Reizigers zouden dan een ander vliegveld kiezen en dat zou de KLM dan weer veel omzet kosten.

‘Het enige land ter wereld’

Een argument van KLM om de belasting niet in te voeren, is dat geen ander land het doet. Volgens de vliegmaatschappij zijn zes van de tien klanten een overstapper op Schiphol. ‘Het spreekt voor zich dat KLM niet zomaar een voorstel kan accepteren dat zulke immense gevolgen zal hebben voor ons als bedrijf en voor Nederland als geheel’, aldus een verklaring. KLM wijst op de prijzen voor vliegtickets, die tot 100 euro hoger worden door CO2-belasting en klimaatmaatregelen. ‘Hiermee stapel je dus belasting op belasting en jaag je passagiers weg naar luchthavens in het buitenland.’

Ook Schiphol vreest voor de concurrentiepositie door de overstappersbelasting. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

