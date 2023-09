ING: forse investeringen in digitalisering accountancy en consultancy nodig

Als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen, de structureel krappe arbeidsmarkt en strengere regelgeving zijn de komende jaren forse investeringen nodig in verdere digitalisering in de accountancy en consultancy. Dat is niet alleen nodig om efficiënter te werken, maar ook om het dienstenaanbod te verbreden en verdiepen.

Dat schrijft ING in een sectorupdate over technologie en digitalisering in de zakelijke dienstverlening.

Schaalgrootte nodig

Vanwege recente ontwikkelingen, waaronder de opkomst van data-analyse, kunstmatige intelligentie (zoals ChatGPT) en strengere regelgeving staan accountantskantoren voor de uitdaging om substantiële investeringen in digitalisering te maken. Bovendien is het noodzakelijk om slimmer en efficiënter te werken door zoveel mogelijk repetitieve taken te automatiseren, vooral gezien het structurele personeelstekort in de sector, schrijft ING. Zulke investeringen zijn pas lonend bij een zekere schaalgrootte. Om de continuïteit van accountantskantoren te waarborgen is dus schaal nodig.

Advies en ondersteuning

Dienstverleners zoals accountants en consultants kunnen door te investeren in nieuwe technologieën zoals data-analyse en kunstmatige intelligentie hun aanbod uitbreiden en zo hun positie op de markt versterken. Door ontwikkelingen als de huidige energietransitie en digitalisering hebben klanten meer behoefte aan advies en ondersteuning bij deze transformaties. Denk bijvoorbeeld aan het leveren van meer data-gedreven sectorinformatie of op maat gemaakte adviesdiensten op basis van data-analyse. Daarmee leveren dienstverleners meer toegevoegde waarde, waar de klant ook bereid is meer voor te betalen.

Innoveren

Vooral de noodzaak tot schaalvergroting trekt de belangstelling van investeerders. Private Equity investeerders in de accountancy zullen om waarde te creëren fors inzetten op digitalisering aangezien daar de meeste toegevoegde waarde kan worden gecreëerd. De sector zelf heeft dit de afgelopen jaren grotendeels nagelaten. Uit eerder ING-onderzoek is gebleken dat de meeste accountantskantoren achterlopen op het gebied van innovatie omdat de financiële prikkel om te innoveren ontbreekt. Er is immers voldoende werk en het rendement is nog steeds goed. Hetzelfde geldt voor consultants. Zo lang er voldoende uren worden gemaakt en het jaar winstgevend wordt afgesloten, is het goed.

Zakelijke dienstverlening

De noodzaak tot verdere digitalisering geldt binnen de zakelijke dienstverlening ook voor bijvoorbeeld de flexbranche. Door de corona-uitbraak is de digitale transformatie in de flexbranche in een stroomversnelling geraakt. Door digitalisering verlopen steeds meer werkzaamheden binnen de flexbranche automatisch, zoals bijvoorbeeld de matching van kandidaten met vacatures en de gehele administratieve afhandeling, van het opstellen van de contracten tot loonuitbetalingen. Een vergelijkbare ontwikkeling zagen we eerder al bij tussenpersonen in andere sectoren, zoals verkopers van verzekeringen, makelaars en reisbureaus, waar een groot deel van de werkzaamheden al eerder werd gedigitaliseerd.

Sectorupdate