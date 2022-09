Voor het eerst zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke commissarissen benoemd bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Veel minder progressie is er in de raden van bestuur.

Het afgelopen jaar traden 47 vrouwen toe tot de raden van commissarissen, tegenover 38 mannen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Female Board Index, die hoogleraar corporate governance Mijntje Lückerath (Tilburg University) vrijdag heeft gepubliceerd. Het percentage vrouwelijke commissarissen ging van 33% naar 38%. Van de 89 beursgenoteerde ondernemingen voldoen er nu 72 aan het voorgestelde wettelijk quotum van minimaal eenderde vrouw, en minimaal eenderde man. De 17 ondernemingen die niet voldoen moeten gezamenlijk 18 vrouwen benoemen.

Nieuwe benoemingen

Er werden dit jaar 85 nieuwe commissarissen benoemd. Van hen waren er 47 vrouw (55%). Dit betekent dat er voor het eerst meer vrouwen dan mannen benoemd zijn als commissaris. Lückerath-Rovers: ‘Er wordt door mannen vaak ‘gekscherend’ geklaagd dat zij niet meer aan de bak komen als commissaris omdat alle vacatures tegenwoordig door een vrouw worden ingevuld, maar deze cijfers laten zien dat pas dit jaar een gelijk aandeel van de benoemingen naar een vrouw ging.’

CEO’s en CFO’s

Het aandeel vrouwelijke bestuurders blijft nog steeds achter en steeg minimaal van 14% naar 15%. Van de 32 nieuwe bestuurders, waren er vijf een vrouw (16%). Slechts 27 van de 89 bedrijven hebben een vrouw in de RvB. De 62 bedrijven zonder vrouw in de RvB benoemden dit jaar weer 20 nieuwe mannelijke bestuurders.

Quotum

Sinds 1 januari 2022 is het wettelijk quotum van kracht van minimaal eenderde vrouw, en minimaal een derde man, in de RvC bij Nederlandse beursfondsen. 72 ondernemingen voldoen aan het quotum. Dit waren er in 2021 nog 61. Bij 27 ondernemingen is precies 33% van de RvC een vrouw. Bij 45 ondernemingen is het zelfs meer dan 33%. Vijftien ondernemingen hebben een gelijke 50/50-verdeling tussen mannen en vrouwen in de RvC. Bij zes ondernemingen is de meerderheid van de RvC een vrouw, waarvan twee ondernemingen nog net aan het quotum voldoen met precies 33% mannelijke commissarissen.

Best in class

23 ondernemingen hebben op dit moment een RvC én een RvB die uit meer dan 33% vrouwen bestaat. In 2021 waren dit er nog 16. Wolters Kluwer, DSM, ABNAMRO en Beter Bed vormen de top vier, daar is de helft van de gecombineerde RvB en RvC een vrouw, bij Wolters Kluwer zelfs 56%. De laatste plaatsen zijn voor relatief kleine, veelal inactieve beursfondsen, waaronder RoodMicotec, GeoJunxion en Value8.

Accountantskantoren

De top 10 van accountantskantoren uit de AV Top-50 telt 36 bestuurders. Van hen zijn er 7 vrouw. Dit komt neer op nog geen 20 procent. Bij vier van de tien kantoren (BDO, Mazars, Baker Tilly en Alfa) bestaat de raad van bestuur alleen uit mannen. PwC is de enige die al aan het Europese doel van 2025 voldoet: bij dit kantoor worden drie van de zeven topposities bezet door een vrouw. KPMG is het enige accountantskantoor in de top 10 met een vrouwelijke CEO, te weten Stephanie Hottenhuis.

Bij de Raad van Commissarissen is het beeld beter. Van de 40 commissarisplekken worden er 17 bezet door een vrouw. Dat komt neer op ruim 42 procent. EY is het enige kantoor waar vrouwelijke commissarissen in de meerderheid zijn (3 van de 5). Bij KPMG is de verdeling fifty-fifty. Baker Tilly en EY hebben met respectievelijke Joke Hoekstra en (de terugtredende) Pauline van der Meer Mohr als enige kantoren een vrouwelijke voorzitter van de RvC.

Ga voor het volledige onderzoek naar het dossier Female Board Index.