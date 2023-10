Jaarrekening vanuit bedrijfsleven steeds iets later aangeleverd  

Het aantal bedrijven in Nederland dat verplicht haar jaarrekening deponeert doet dat steeds vaker in de tweede helft van het jaar. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van Graydon Creditsafe.

Eind juni 2021 lag het percentage van bedrijven dat zijn jaarrekening in het eerste halfjaar had gedeponeerd nog hoger dan 43 procent. Halverwege 2023 zakte dat percentage tot onder de 41. In de analyse zijn honderdduizenden Nederlandse bedrijven meegenomen.

Steeds vaker uitstelgedrag

‘Dit is wat mij betreft zeker geen positieve trend’, concludeert Mohamed Amri, directeur productdevelopment (CPO) bij AFAS Software. ‘Gemiddeld neemt het aantal bedrijven dat in het eerste half jaar deponeert met een procent per jaar af. Kortom, de laatste drie jaar zien we steeds vaker uitstelgedrag.’ De analyse onderschrijft dit. Het aantal bedrijven dat in het eerste half jaar deponeerde lag in 2021 op 43,2 procent van het totaal, in 2022 was dat 42,4 procent en in 2023 weer minder: 40,9 procent. ‘Het zijn natuurlijk geen enorme aantallen maar dat we te maken hebben met een opwaartse- in plaats van een neerwaartse spiraal is eigenlijk opmerkelijk’, zegt Amri.

Last van je schouders

De zorg zit hem erin dat door het op de lange baan schuiven van het deponeren van de jaarrekening, belangrijker zaken minder aandacht krijgen. ‘Grote zorgen van het mkb zijn op dit moment het werven van medewerkers, het ondernemen met marges die onder druk staan en het verduurzamen van de organisatie’, vertelt Mohamed Amri. ‘Het opmaken van een jaarrekening is voor ondernemers een tijdrovende klus waar minder prioriteit aan gegeven wordt. Zodra je deze kluit aan administratie uit de weg hebt, heb je weer ruimte om je te focussen op het toekomstbestendig krijgen en houden van je onderneming. Dat laatste zijn urgentere zaken en daar wil je als ondernemer zelf de regie op houden.’

Voorwerk digitaliseren

Als redenen om de jaarrekening steeds meer uit te stellen noemen bedrijven de complexiteit van het opstellen ervan en moeite met het vinden van een accountant. Amri: ‘Het is meer tegen de berg opzien, dan dat het echt ingewikkeld is. Zorg dat je er een geautomatiseerd proces voor hebt, waardoor het correct bijgehouden wordt en je er minimaal omkijken naar hebt. In de praktijk hebben best veel ondernemers administratie nog te ouderwets ingericht. Betere automatisering neemt je veel voorwerk uit handen wanneer je met de papierwinkel richting de accountant gaat.’

Een accountant is op die manier ook makkelijker te vinden en de jaarrekening niet langer een sta-in-de-weg, concludeert Amri: ‘Verplichte zaken zijn nooit leuk. Ondernemers doen zichzelf een groot plezier door zoveel mogelijk van dit werk te automatiseren. Want de dagelijkse praktijk vergt al genoeg aandacht op andere vlakken.’