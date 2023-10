‘Aanpassing spaartaks wordt hell of a job’

Mocht de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal overnemen in de spaartakszaak – dat niet alleen spaarders maar ook beleggers recht op teruggave hebben – dan wordt dit ‘a hell of a job, uitvoeringstechnisch en budgettair’. Dit zei staatssecretaris Van Rij donderdag tijdens de algemene financiële beschouwingen in de Tweede Kamer.

Van Rij liet de Tweede Kamer vorige week weten dat de Belastingdienst zich voorbereidt op een tweede hersteloperatie wegens de vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting. Het eerste herstel volgde op het Kerstarrest uit december 2021. De Hoge Raad zette toen een streep door de heffing. Die was te veel gebaseerd op fictieve rendementen. Van Rij wilde rechtsherstel bieden aan spaarders. Maar volgens advocaat-generaal Peter Wattel van de Hoge Raad moet dit ook gelden voor beleggers.

Philippe Albert, hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit en werkzaam bij Baker Tilly, zegt in het Financieele Dagblad dat het standpunt van de advocaat-generaal hem niet heeft verbaasd. Als de Hoge Raad het advies opvolgt, wat volgens Albert terecht zou zijn, staat ook meteen de tijdelijke belasting op sparen en beleggen juridisch op losse schroeven, meent de hoogleraar. Die tijdelijke taks gebruikt namelijk dezelfde heffingssystematiek als de hersteloperatie. De zogeheten forfaitaire spaarvariant gaat opnieuw uit van veronderstelde opbrengsten en dient ter overbrugging totdat er een belasting komt op basis van werkelijk behaalde vermogensrendementen. Dat gebeurt op zijn vroegst in 2027.

In het Kerstarrest schreef de Hoge Raad: ‘Buiten de heffing moeten blijven de voordelen die de belastingplichtige niet heeft genoten, maar had kunnen behalen als hij zijn bezittingen daaraan dienstbaar had gemaakt’. De tijdelijke taks staat hier haaks op, aldus Albert. Hij noemt het ‘apekool’ dat de forfaitaire spaarvariant het daadwerkelijke rendement zo goed mogelijk benadert, zoals het kabinet stelt. De spaarvariant is evenzeer gebaseerd op gemiddelden, zegt Albert. ‘Die leiden er altijd toe dat de ene helft te veel belasting betaalt en de andere helft te weinig. De Hoge Raad heeft gezegd dat dit niet mag in de inkomstenbelasting. De conclusie is dat het kabinet het Kerstarrest aan zijn laars heeft gelapt.’

Bron: FD