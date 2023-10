Team Trump opent aanval op accountants

De advocaten van Donald Trump proberen zijn accountants de schuld te geven van foutieve financiële statements. Dinsdag zei voormalig Mazars-accountants Donald Bender dat de Trump-organisatie jarenlang belangrijke informatie voor hem verborgen hield.

Het fraudeproces kan ervoor kan dat voormalig president Donald Trump geen zaken meer kan doen in New York. Woensdag werd dieper ingegaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de financiële verklaringen, die door de staat New York frauduleus zijn genoemd.

Opgeblazen

Procureur-generaal Letitia James zegt dat de financiële statements enorm opgeblazen waren. Het Trump Tower penthouse stond bijvoorbeeld voor bijna drie keer de werkelijke grootte in de boeken. Trumps Mar-a-Lago club in Florida werd volgens James ‘enorm overgewaardeerd op maar liefst $739 miljoen’. Trump houdt vol dat de financiële statements eigenlijk de waarde van luxe eigendommen onderschatten. Hij benadrukt ook dat de documenten disclaimers bevatten die volgens hem zeggen dat de cijfers niet vertrouwd moeten worden en dat geldschieters hun eigen huiswerk moeten doen.

Maar accountant Donald Bender, die namens Mazars jarenlang de financiële verklaringen opstelde, getuigde dinsdag dat de Trump Organization niet altijd alle informatie verschafte die nodig was om de financiële verklaringen accuraat op te stellen. Een andere accountant, Camron Harris, getuigde woensdag dat zijn werk aan de jaarrekening van 2021 bestond uit het controleren op ‘duidelijke fouten’ van de informatie die Trump’s bedrijf verschafte, alsmede het opmaken van de jaarrekening voor presentatie. ‘We controleren de juistheid van de verstrekte informatie niet,’ zei Harris. De werkovereenkomst van zijn bedrijf met Trump’s bedrijf specificeerde dat de accountants ‘geen mening of conclusie zouden geven, noch enige zekerheid zouden verschaffen over de financiële verklaringen’.

Slordige accountant

De advocaat van Trump, Jesus M. Suarez, probeerde dinsdag en woensdag in een kruisverhoor Bender af te schilderen als een slordige accountant. Suarez toonde woensdag een video van de getuigenis voor het proces. Hierin zei Bender dat hij zich niet kon herinneren of hij specialisten had geraadpleegd bij het opstellen van de jaarrekening van Trump. Suarez merkte echter op dat Mazars zijn klanten vertelde dat het de hulp van specialisten nodig zou kunnen hebben bij het evalueren van kunstwerken, juwelen en sommige soorten effecten.

Toen Bender dinsdag toegaf dat hij een verandering in informatie over de grootte van het penthouse in de Trump Tower had gemist, zei Suarez tegen de accountant dat het bedrijf en de werknemers van Trump ‘door een hel gingen’ omdat ‘jij het gemist had’. Bender antwoordde dat het de fout van de Trump Organisatie was, ‘en dat we het niet hadden gezien’.

Ontkent alles

Buiten de rechtszaal gingen de advocaten van Trump ondertussen in beroep tegen een belangrijke uitspraak tijdens het proces: dat hij fraude heeft gepleegd door de waarde van gewaardeerde bezittingen op te blazen. De rechtszaak gaat over zes claims die na die uitspraak nog in de rechtszaak staan. Trump ontkent alles.