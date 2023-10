ING sluit in Duitsland deur voor bedrijven zonder duurzaamheidsplannen

De Duitse tak van ING weigert zakelijke klanten die niet voldoende kunnen uitleggen hoe zij gaan verduurzamen. Volgens de bank heeft dat bij diverse geweigerde ondernemingen al tot een omslag geleid.

Eddy Henning, in Duitsland verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van ING, geeft tegenover persbureau Bloomberg aan dat de dichte deur ondernemers aan het denken zet: ‘Als ik terugkijk naar bedrijven waar we niet mee in zee wilden, zijn ze inmiddels echt veranderd.’ Echt massaal is het aantal afwijzingen overigens niet: het gaan om een handjevol per jaar. ‘Maar het werkt niet voor ons als klanten geen visie hebben over hoe ze gaan verduurzamen. Soms betekent dat dat je weg moet lopen.’

ING zelf financiert nog altijd meer niet-duurzame dan duurzame activiteiten, volgens topman Steven van Rijswijk omdat de economie nog steeds afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Dat levert de bank en andere banken kritiek op.

Bron: ANP