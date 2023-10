Informatie van accountant tijdens ava nog steeds onder de maat, vindt Eumedion

De zes Nederlandse OOB-kantoren passen handreiking 1118 niet goed genoeg toe. Deze gaat over informatie die accountants moeten geven tijdens aandeelhoudersvergadering. Eumedion roept de kantoren op meer werk van de handreiking te maken.

In de Audit Firm Letter bij de Speerpuntenbrief zegt beleggerskoepel Eumedion, waarin institutionele beleggers zich hebben verenigd, dat er ondanks de herziene handreiking 1118 nog veel misgaat bij de presentaties van accountants bij aandeelhoudersvergaderingen. Eumedion meent dat een zorgvuldige toepassing van de handreiking voor aandeelhouders zal leiden tot betere presentaties en meer inzicht in bedrijven.

Communicatie niet verbeterd

Eumedion benadrukt in het schrijven dat de herziene handreiking 1118 bedoeld was om de informatieve waarde van de presentatie van de externe accountant te verbeteren. Uit onderzoek blijkt echter dat de communicatie op dit vlak nog niet wezenlijk is verbeterd. Daarnaast maken bedrijven niet alle presentaties van externe accountants openbaar, wat de mogelijkheden van aandeelhouders beperkt om de bevindingen van de externe accountant te onderzoeken. Eumedion constateert ook veel inconsistentie tussen kantoren: de kwaliteit en omvang van de openbaarmakingen variëren sterk.

Selectieve focus

Volgens Eumedion-directeur Rients Abma hebben de oob-accountants ook een ‘selectieve focus’ op onderwerpen. ‘Ondanks dat de handreiking aanmoedigt om een breed scala aan onderwerpen te behandelen (van kernpunten van de controle tot cyberrisico’s en duurzaamheid), is dit bij veel presentaties niet het geval.’ Dat de presentaties vaak pas na de aandeelhoudersvergadering wordt gepubliceerd zint Eumedion ook niet.

Tax Governance Code

Eumedion roept de Nederlandse beursgenoteerde multinationals op de door VNO-NCW opgestelde Tax Governance Code te ondertekenen en zo goed mogelijk toe te passen, en verwacht in het bijzonder dat de multinationals hun belastingbetalingen uitsplitsen per land waar zij activiteiten hebben (country-by-country-reporting).

