KPMG krijgt miljoenenboete vanwege rol bij failliet Carillion

KPMG moet van de Britse toezichthouder FRC een boete van meer dan £14 miljoen (€16,4 miljoen) betalen wegens nalatigheid bij de controlewerkzaamheden bij de failliete Britse bouwgigant Carillion en datadienstverlener Regenersis. Dat meldt het FD.

De Britse toezichthouder diende in september vorig jaar een disciplinaire klacht in tegen het accountantskantoor, omdat KPMG ‘feitelijk onjuiste en misleidende gegevens’ zou hebben ingediend. Verschillende individuele KPMG’ers zijn ook al schuldig bevonden, maar een oordeel over de strafmaat wordt pas later verwacht.

Faillissement Carillion

Carillion ging in 2018 failliet en liet een schuldenlast van een slordige 7 miljard pond achter. Het bouwconcern voerde veel opdrachten uit voor de overheid, zoals een omvangrijk spoorwegproject en het onderhouden van militaire terreinen. Ten tijde van het faillissement werkten er 3.000 mensen, die allemaal hun baan kwijtraakten. KPMG stelt dat het management van Carillion schuldig is aan het omvallen van het bedrijf: zij hebben immers de strategie en uitvoering bepaald. KPMG was negentien jaar lang de controlerend accountant en streek voor die werkzaamheden 29 miljoen pond op. Negen maanden voor het faillissement werd de laatste jaarrekening van een goedkeurende handtekening voorzien.

Met de boete is KPMG nog niet uit de problemen, want eind vorig jaar werd al bekend dat de curator in het faillissement van Carillion een rechtszaak begint tegen KPMG. Bij het hooggerechtshof is een claim ingediend van 250 miljoen euro.

Bron: FD