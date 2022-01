KPMG-accountants wijzen naar elkaar in Britse Carillion-zaak

KPMG heeft de toezichthouder misleid in de aanloop naar het faillissement van de grote Britse bouwer Carillion, zo heeft het big four-concern toegegeven tijdens een tuchtrechtelijke hoorzitting over de kwestie. Ondertussen wijzen degenen die toen bij KPMG verantwoordelijk waren voor de audit naar elkaar.

Het concern ging in 2018 failliet en liet een schuldenlast van een slordige 7 miljard pond achter. 3.000 mensen verloren hun baan. Het bedrijf had op dat moment tal van projecten onderhanden, zoals het bouwen en onderhouden van basisscholen, wegen en het stadion van voetbalclub Liverpool. De stofwolken zijn nog altijd niet opgetrokken: tegen KPMG loopt omtrent het Carillion-drama nog een tuchtzaak wegens het verstrekken van misleidende informatie aan toezichthouder FRC. De curator van Carillion gaat bovendien een rechtszaak beginnen.

KPMG heeft afgelopen week al wangedrag en misleiding toegegeven en excuses aangeboden. Een reeks hoorzittingen geleid door toezichthouder FRC moet nu echter ook beslissen in hoeverre de zes betrokken KPMG-medewerkers zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag. Vijf van hen hebben ontkend.

Lees hier meer over de Carillion-zaak

Partner ontkent

De FRC beschuldigt KPMG van het vervalsen van documenten met betrekking tot de audit van Carillion en het softwarebedrijf Regenersis. Partner Peter Meehan, die de audit in 2016 leidde, maar in 2019 werd geschorst, wast zijn handen in onschuld. Er is geen bewijs dat hij bij de misleiding betrokken was, zo stelt zijn advocaat. Zijn voormalige collega’s hebben het gedaan, aldus Meehan, die zich ‘in de steek gelaten’; voelt door zijn auditteam. Hij vindt dat hij zelf misleid is.

Senior manager Alistair Wright heeft wel toegegeven betrokken te zijn geweest bij de misleidende activiteiten. Diens advocaat vraagt zich wel af in hoeverre Meehan misschien bewust de andere kant op heeft gekeken. De vervalste documenten waren vooral bedoeld om het straatje van KPMG schoon te vegen, vermoedt de FRC. Die stelt dat de auditmanager van Carillion een sleutelformule in de spreadsheet had bewerkt om de drempel voor de controle van contracten te verhogen van 300.000 pond naar 1,5 miljoen pond. Maar die auditmanager ontkent dat weer en stelt louter aanwijzingen van Meehan te hebben opgevolgd.

Claim van een miljard

Het is een heikele kwestie voor KPMG, dat een claim van een miljard pond boven het hoofd hangt wegens falende audits. Het verweert zich met de bewering dat het tribunaal geen oordeel kan vellen over de kwaliteit van de Carillion-audit en dat de gesignaleerde problemen beperkt waren tot de individuele auditoren. ‘Er was geen systemisch probleem en er wordt ook niet beweerd dat dat er is.’ De hoorzitting gaat naar verwachting nog weken duren. Er zijn nog twee voormalige KPMG-auditoren die misleidend handelen ontkennen. De partner die verantwoordelijk was voor de audit van softwarebedrijf Regenersis heeft een vertrouwelijke schikking getroffen met de FRC.