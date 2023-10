13,6 procent van alle gemeenten zonder goedkeurende verklaring accountant

Het niet naleven van de Europese aanbestedingsrichtlijn is nog altijd de voornaamste reden dat gemeenten geen goedkeurende verklaring op rechtmatigheid. Dat blijkt uit een recente Kamerbrief van minister De Jonge van BZK, waarin hij een integraal overzicht geeft van de financiën van gemeenten en provincies in 2022.

Financiële positie

Op dit moment is de financiële positie van medeoverheden relatief gunstig, schrijft De Jonge onder meer. In het geval van gemeenten is de financiële positie de afgelopen jaren zelfs sterk verbeterd. “Dit komt echter deels door incidentele factoren. Bovendien zie ik tekenen dat de druk op vooral gemeentelijke organisaties toeneemt, en dat de uitvoeringskracht van medeoverheden in het geding komt.” Gemeenten en provincies hebben zelf zorgen geuit over de toekomst, schrijft de minister. “De omvang van het gemeente- en provinciefonds daalt van 2025 op 2026. De hoge Rijksuitgaven in de jaren tot en met 2025 leveren extra inkomsten (accres) voor gemeenten en provincies op (trap-op-trap-af-systematiek). De trap-op-trap-afsystematiek is vanaf 2026 niet meer van kracht. De combinatie van het vastzetten van de volume-indexatie vanaf 2026 en de oploop van de opschalingskorting die in dat jaar van kracht is, maakt dat gemeenten en provincies in 2026 minder middelen ontvangen dan in 2025. Daarentegen gaat per 2027 de nieuwe indexeringssystematiek (ontwikkeling bruto binnenlands product) in.”

Accountantscontrole

De Jonge gaat in de Kamerbrief ook in op de accountantscontroles bij gemeenten en provincies. Het aandeel gemeenten zonder goedkeurende verklaring is licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder: “Vier gemeenten hadden geen goedkeurende verklaring op getrouwheid, maar een verklaring met beperking. Alle provincies hadden een goedkeurende verklaring op getrouwheid. Verder hadden 46 gemeenten geen goedkeurende verklaring op rechtmatigheid: 39 hadden een verklaring met beperking en 7 een afkeurende verklaring. Het aandeel gemeenten zonder goedkeurende verklaring, 13,6 procent van alle gemeenten, is daarmee iets hoger dan vorig jaar (12,2 procent). Net als voorgaande jaren vormde het niet naleven van de Europese aanbestedingsrichtlijn de voornaamste reden dat gemeenten geen goedkeurende verklaring op rechtmatigheid kregen (45 van de 46 gemeenten). Eén provincie (8,3 procent) kreeg een verklaring met beperking op rechtmatigheid, ook vanwege het niet correct naleven van de Europese aanbestedingsrichtlijn.”

Kamerbrief over Integraal Overzicht Financiën Gemeenten en Provincies