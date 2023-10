Mariska van de Luur volgt Marc Hogeboom op bij KPMG

Accountant Mariska van de Luur volgt Marc Hogeboom op als Hoofd Assurance en lid van de Raad van Bestuur van KPMG. Hogeboom trad in juli af in verband met examenfraudes bij het accountants- en advieskantoor.

Van de Luur werkt sinds 1995 bij KPMG. Ze begon als accountant, werd partner in 2007 en is vanaf 2018 vicevoorzitter van het Leadership Team Assurance van KPMG in Nederland. In de afgelopen jaren heeft Van de Luur ook deel uitgemaakt van het managementteam van KPMG Healthcare. Daarnaast is ze lid van het curatorium van de accountantsopleiding van de VU in Amsterdam en gastdocent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

‘Relevante ervaring’

‘Met de komst van Mariska voegen we veel relevante ervaring toe aan ons bestuur’, zegt Stephanie Hottenhuis, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van KPMG in Nederland. ‘Het vak van accountant ontwikkelt zich snel, onder meer door de komst van nieuwe wetgeving en door de opmars van AI. Deze ontwikkelingen bieden ons de kans om de accountant van de toekomst een stap dichterbij te brengen. Mariska heeft altijd veel aandacht voor het persoonlijke aspect van het vak en heeft een scherp oog voor kwaliteit en kwaliteitsgerichte cultuur. Juist op dat vlak willen we en moeten we stappen zetten. Wij zien uit naar de samenwerking met haar in ons team.’

Blij

Mariska van de Luur is blij met haar benoeming: ‘Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de Raad van Commissarissen mij heeft gegeven. Als bestuurder zal ik me de komende tijd met toewijding inzetten voor het verder versterken van onze kwaliteitsgerichte cultuur en op de ontwikkeling en inzet van nieuwe technologie in ons vak. Het werk van onze accountants verandert in hoog tempo. Zo zullen accountants ook een oordeel moeten vellen over de impact van organisaties op mens, milieu en goed bestuur door de komst van de verplichte duurzaamheidsrapportage, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit zal grote invloed hebben op het werk van onze accountants en op onze sector. Ik kijk ernaar uit om samen met al mijn KPMG-collega’s hier een verdere bijdrage aan te leveren.’

De Raad van Bestuur van KPMG in Nederland ziet er per 17 oktober j.l. als volgt uit:

Stephanie Hottenhuis, CEO en voorzitter Raad van Bestuur

Edwin Herrie, Head of Advisory

Marc Broskij, Chief Operating Officer

Mariska van de Luur, Head of Assurance

De afgetreden RvC-voorzitter Roger van Boxtel is vervangen door oud VNO-NCW-topman Bernard Wientjes. Vooralsnog is hij ad interim.