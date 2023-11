Personalia | Lyndia van der Bij nieuwe directievoorzitter Alfa Naaldwijk

Per 1 januari 2024 is Lyndia van der Bij de nieuwe directievoorzitter van de Naaldwijkse vestiging van Alfa Accountants en Adviseurs. Zij volgt daarmee Hans de Leeuw op, die met vervroegd pensioen gaat.

Van der Bij begon haar carrière 17 jaar geleden bij Alfa Naaldwijk, klom intern geleidelijk op en werd afgelopen april benoemd tot directeur tuinbouw van het kantoor. Ook in haar nieuwe rol per 1 januari 2024 blijft zij verantwoordelijk voor het tuinbouwteam binnen dit kantoor, waar ze al jaren samenwerkt met mededirecteur Toni di Addario (verantwoordelijk voor de mkb-tak en HRM).

Liefde voor de tuinbouwsector

Van der Bij heeft veel liefde voor de tuinbouwsector. ‘Ik vind het een heel interessante branche, vanwege het ondernemerschap en de innovatiekracht die ik bij tuinbouwbedrijven zie. In deze sector gebeurt gewoon erg veel; er wordt nauw samengewerkt, met het oog op de lange termijn, op duurzaamheid. Dat matcht gewoon heel goed met de manier waarop ik zelf graag werk. Binnen de tuinbouw is verduurzaming ook geen nieuw onderwerp; de laatste jaren zijn hier enorme stappen in gemaakt. We denken op dit terrein graag en actief mee met onze klanten.’

V.l.n.r.: Hans de Leeuw, Lyndia van der Bij en Toni di Addario. (foto: Alfa Naaldwijk)