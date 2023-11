NBA-leden krijgen langer tijd voor PE-thema Duurzaamheid

Het NBA-bestuur heeft besloten de termijn waarbinnen leden invulling mogen geven aan het verplichte permanente educatie-onderwerp Duurzaamheid, te verlengen tot 31 december 2024. De NBA reageert hiermee op bezwaren van MKB-accountants.

Onder meer NBA-leden in het mkb hebben bij het bestuur van de NBA aangegeven dat zij op dit moment moeite hebben een zinvolle en effectieve invulling te geven aan duurzaamheid als verplicht PE-thema, zo schrijft de beroepsorganisatie. MKB-accountants stellen dat het vaak nog niet duidelijk is of zij een rol gaan krijgen bij de assurance van duurzaamheidsverslaggeving en welke dan precies. Als het zo is dat ook een derde, naast de wettelijke accountant voor de jaarrekening, deze werkzaamheden mag gaan uitvoeren, leidt dit tot een andere scholingsbehoefte.

Te veel onduidelijkheden

Mkb-accountants zoeken naar praktisch toepasbare informatie, maar die is in dit stadium voor hun doelgroep nog niet (voldoende) voorhanden in het trainingsaanbod, zo stellen zij. Het NBA-bestuur snapt de bezwaren en heeft daarom de termijn verlengd om aan de PE-verplichting te voldoen naar 31 december 2024. Voor leden die in 2023 al invulling aan de PE-verplichting hebben gegeven, geldt uiteraard dat zij dit niet nogmaals hoeven te doen, benadrukt de NBA. Als hun werkzaamheden extra leerinterventies op het gebied van duurzaamheid vragen, kunnen hiertoe wel extra leerdoelen in het PE-portfolio voor 2024 worden opgenomen.

Leden die het verplichte thema Duurzaamheid doorschuiven naar 2024, wordt gevraagd hierover een vermelding op te nemen in hun PE-portfolio 2023, om eventuele verwarring daarover te voorkomen. Het NBA-bestuur heeft ook besloten om voor 2024 geen nieuw PE-onderwerp als verplicht aan te merken voor alle leden.

Bron: NBA