AFM geeft aandachtspunten verslaggeving beursgenoteerde bedrijven

De AFM en Europees toezichthouder ESMA hebben onderwerpen benoemd waar beursgenoteerde ondernemingen bij het opstellen van de verslaggeving over 2023 extra aandacht aan moeten besteden. ‘Deze zijn ook relevant voor auditcommissies die toezicht houden op het verslaggevingsproces en accountantsorganisaties die de controle op de verslaggeving uitvoeren. De AFM zal hier in haar toezicht op de verslaggeving over 2023 extra op letten.’

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp: de AFM roept onderneming op om transparant te zijn over net-zerodoelstellingen. ‘Het is bemoedigend dat steeds meer ondernemingen hun net-zerodoelstellingen toelichten, met name de toelichtingen tot 2030 worden steeds concreter.’ Maar aandachtspunten zijn er wel: ondernemingen moeten duidelijker zijn over hun plannen om een net-zero-einddoel (veelal 2050) te behalen en welke onzekerheden en eventuele (negatieve) bijeffecten hierbij komen kijken. ‘Zowel in de omschrijving van de toekomstige doelstellingen, als bij het rapporteren van emissies over voorgaande jaren, is een heldere definitie van de gerapporteerde scopes (Scope 1, 2 en 3) van groot belang. Ook is naast transparantie over CO2- de transparantie over overige broeikasgassen uit het Greenhouse Gas Protocol relevant.’

De AFM ziet ook graag dat bedrijven duidelijk zijn over de mate en manier van gebruik van carbon credits, offset of removals om tot net-zero-emissies te komen. Ook moeten ondernemingen transparant zijn over de interne beheersing rondom duurzaamheidsdata, waaronder het proces van de datacollectie, inclusief het eventuele gebruik van schattingen.

Dubbele materialiteit

De AFM wijst ook op de invoering van de CSRD-rapportageregels voor beursgenoteerde ondernemingen: daarin is expliciet vastgelegd dat de duurzaamheidsrapportage gebaseerd moet zijn op het principe van dubbele materialiteit. ‘Dit betekent dat ondernemingen moeten rapporteren over zowel de (financiële) impact van de omgeving, bijvoorbeeld klimaatverandering, op de onderneming (van buiten naar binnen) als ook over hun positieve en negatieve impact op milieu en samenleving (van binnen naar buiten).’ De toezichthouder tipt een rapport van de ESMA met goede voorbeelden van klimaatgerelateerde toelichtingen.

Vier op tien schieten tekort

De Europese toezichthouder heeft onlangs een onderzoek gedaan waaruit bleek dat ruim vier op de tien ondernemingen die verplicht niet-financiële informatie moeten bekendmaken nog tekortschieten bij de verplichte kwalitatieve toelichtingen. Een deel van de informatie is onvolledig of ontbreekt. Een ander aandachtspunt is het gebruik van ESMA-richtsnoeren bij de toepassing van alternatieve prestatiemaatstaven (APM’s). ‘Beursgenoteerde ondernemingen moeten daarbij in het bijzonder aandacht besteden aan prominentie van de APM’s ten opzichte van de IFRS-cijfers, de definitie en uitleg van het gebruik van de APM’s en aansluiting met de IFRS-cijfers. Op basis van onze eerste onderzoeksresultaten over de verslaggeving van 2022 en halfjaarverslaggeving van 2023 blijkt dit bij de meeste ondernemingen nog niet goed te gaan.’ Ook bij het toepassen van het European Single Electronic Format (ESEF) bij het digitaal publiceren van jaarverslagen gaan er nog dingen mis.

Tot slot geeft de AFM nog aan dat de ESMA bij verslaglegging over klimaatgerelateerde informatie met name let op consistentie tussen de niet-financiële verklaring en de informatie in de andere onderdelen van de verslaggeving, waaronder de jaarrekening. ‘Dit vooral als het gaat om klimaatgerelateerde claims en doelstellingen. Daarnaast wijst ESMA ook op het belang van transparantie over de impact van macro-economische omstandigheden.’