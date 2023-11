Van Rij: zorgvuldiger om eerst evaluatie 30%-regeling af te wachten

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Eerste Kamer onlangs een toelichting gestuurd op de door de Tweede Kamer aangenomen amendementen op het pakket Belastingplan 2024. Daarin gaat hij onder andere in op versobering van de 30%-regeling, afschaffing van de inkoopfaciliteit voor beursfondsen in de dividendbelasting, een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenen en het recht van belastingplichtigen op inzage in het eigen dossier.

30%-regeling

Het amendement Omtzigt (36418-63) versobert de 30%-regeling. Voor fiscale regelingen hanteert dit kabinet, zoals in de startnota van het Kabinet Rutte-IV is toegelicht , de lijn dat fiscale regelingen eerst geëvalueerd worden en – als deze evaluatie negatief is – worden afgeschaft of versoberd. Als de wens is om de regeling te handhaven, licht het kabinet toe waarom een regeling behouden blijft. Dit amendement Omtzigt loopt vooruit op de al geplande evaluatie van de 30%- regeling in 2024. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid zou het de voorkeur hebben gehad om eerst de evaluatie van de 30%-regeling te laten plaatsvinden alvorens deze – afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie – aan te passen. In 2017 bleek uit de vorige evaluatie van de 30%-regeling dat deze doelmatig en doeltreffend was en inmiddels zijn de aanbevelingen om de regeling nog beter in te richten opgevolgd. In het belastingplan 2023 is de toepassing van de 30%- regeling voor ingekomen werknemers per 1 januari 2024 al beperkt tot de zogenoemde Balkenende-norm.

Inkoopfaciliteit dividendbelasting

Het amendement van het Kamerlid Van der Lee c.s.11 (36418-11) schaft o.a. de inkoopfaciliteit voor beursfondsen in de dividendbelasting af. De Tweede Kamer is op 26 september jl. geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van een dergelijke maatregel. Het volledig afschaffen van de inkoopfaciliteit kan een belemmerende werking hebben op het kapitaalallocatiebeleid van het Nederlandse beursgenoteerde bedrijfsleven. Een heffing van dividendbelasting over de inkoop van eigen aandelen, zonder faciliteit, heeft mogelijk gevolgen voor de relatieve waardering van de Nederlandse beursfondsen. Voor zowel de inkoopfaciliteit van aandelen als de verhoging van de bankenbelasting is op 6 november jl. een opinieaanvraag gedaan over mogelijke samenloopgevolgen aan de Europese Centrale Bank.

Fiscaal bovenmatige pensioenen

Het aangenomen amendement van het lid Van Dijk (36418-108) introduceert een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenen. Deze bepaling lijkt een ruime en mogelijk aanzuigende werking te hebben, waardoor – in principe – elke pensioenregeling kan worden aangepast met onbeperkte pensioenopbouw voor 18- tot 21-jarigen. Dit kan aanleiding geven tot veel extra vragen, veel vooroverleg en de nodige procedures met een verhoogd risico dat de Belastingdienst de benodigde extra capaciteit niet tijdig beschikbaar heeft om deze binnen redelijke termijn te kunnen afdoen. De Belastingdienst wordt nu al benaderd met vragen over (de toepassing van) het amendement.

Recht op inzage eigen dossier

Het amendement van het lid Omtzigt (36418-110) introduceert een recht op inzage in het eigen dossier, met daarbij een bezwaar- en beroepsmogelijkheid. De staatssecretaris onderschrijft het met het amendement beoogde doel: belastingplichtigen moeten de mogelijkheid hebben om inzage te krijgen in hun eigen dossier. De staatssecretaris zal aan de slag gaan met de nadere vormgeving in onder andere de algemene maatregel van bestuur en heeft in de Kamer reeds toegezegd dat de Belastingdienst in het eerste kwartaal van 2024 een uitvoeringstoets op het amendement opstelt. Zoals in de quickscan op het amendement is aangegeven, heeft een inzagerecht namelijk in potentie grote impact op de uitvoering in termen van capaciteit (met bijbehorende rechtsmiddelen), de planning van de modernisering van de ICT en het voldoen aan de AVG. Uitwerking en impact op de uitvoering zullen dan ook verder in kaart worden gebracht.

De Eerste Kamer stemt op 12 december over het Belastingplan 2024.

De volledige kamerbrief is hier te vinden.