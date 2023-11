Mazars wordt Forvis Mazars, ook in Nederland

Het van oorsprong Franse Mazars gaat een nauwe samenwerking aan met het Amerikaanse Forvis. Hoewel het geen fusie is, opereren beide vanaf 2024 onder de naam Forvis Mazars. De combinatie gaat tot de tien grootste in de accountancy wereldwijd behoren.

De samenwerking, die woensdag bekend werd gemaakt, pas in de consolidatietrend die de accountancy al enkele jaren in zijn greep heeft. Volgens de Nederlandse bestuursvoorzitter van Mazars Ton Tuinier, is de samenwerking goed voor de groeiambities van Mazars. In het Financieele Dagblad zegt hij: ‘Ook in Nederland hebben wij ingeschreven op opdrachten voor grote multinationals en die vragen om volwaardige Amerikaanse aanwezigheid. Die hadden we niet, waardoor we afvielen. Maar straks kunnen we die dus wel bieden.’

Netwerkfirma

De nieuwe combinatie, een netwerk van twee firma’s, gaat formeel in juni volgend jaar samen en vormt dan een kantoor met een geschatte omzet van €4,7 mrd. Mazars is met afstand de grootste partij in de nieuwe organisatie. Het heeft kantoren in honderd landen en verwacht dit jaar een omzet van 2,7 mrd euro met 30.000 medewerkers. Forvis, dat vooral actief is in het noord-oosten van de Verenigde Staten, denkt dit jaar een omzet van 1,6 mrd euro met circa 6.000 medewerkers. Forvis ontstond in 2022 uit een fusie van twee middelgrote Amerikaanse accountants- en adviesorganisaties.

Nieuw bestuur

Mazars is geen netwerk van nationale kantoren maar één geïntegreerde firma. Dat blijft zo. Boven de eigen directie komt een gezamenlijk bestuur waarin zowel Forvis als Mazars vijf vertegenwoordigers (partners) hebben. Wie Forvis Mazars gaat leiden, is nog onbekend. Wel is afgesproken dat Mazars de eerste voorzitter mag leveren voor een termijn van drie jaar, zo meldt het FD.