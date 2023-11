Btw-vrijstelling? Bekijk vóór 2 december of de kleineondernemersregeling interessant is 

Wil je per 1 januari 2024 deelnemen aan de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan is het goed om nu een afweging te maken, want aanmelden voor het nieuwe jaar kan tot 2 december 2023.

De kleineondernemersregeling kan voordelig zijn voor ondernemers die verwachten dat hun jaaromzet onder de €20.000 blijft. In 2022 hebben 14.326 ondernemers* zich aangemeld voor de KOR. Benieuwd of de kleineondernemersregeling iets voor jou is? In dit artikel zet de Belastingdienst de belangrijkste afwegingen op een rij.

Check in deze situaties of de KOR interessant voor je is:

Per saldo draag je jaarlijks btw af. Door deelname aan de KOR ben je vrijgesteld van btw. Je hoeft dus geen btw-aangifte te doen en geen btw af te dragen. Let op: je kan ook geen btw terugvragen.

Door deelname aan de KOR ben je vrijgesteld van btw. Je hoeft dus geen btw-aangifte te doen en geen btw af te dragen. Let op: je kan ook geen btw terugvragen. Je hebt vooral particuliere klanten en weinig zakelijke kosten . Bij deelname aan de KOR, reken je over de verkoopprijs geen btw. Als je dezelfde prijs blijft hanteren als vóór deelname, houd je meer geld over. Bovendien kun je zonder btw scherpere prijzen aanbieden aan je klanten.

. Bij deelname aan de KOR, reken je over de verkoopprijs geen btw. Als je dezelfde prijs blijft hanteren als vóór deelname, houd je meer geld over. Bovendien kun je zonder btw scherpere prijzen aanbieden aan je klanten. Minder administratie. Als je meedoet met de KOR, hoef je geen btw-aangifte te doen. Dat bespaart tijd én geld.

In deze situaties is de KOR minder interessant:

Per saldo krijg je jaarlijks btw terug. Door deelname aan de KOR kun je geen btw meer terugvragen.

Door deelname aan de KOR kun je geen btw meer terugvragen. Je hebt vooral zakelijke klanten . Zij willen meestal een factuur met btw, omdat zij die btw in veel gevallen kunnen terugvragen.

. Zij willen meestal een factuur met btw, omdat zij die btw in veel gevallen kunnen terugvragen. Je hebt veel inkoopkosten of investeringen waarover je btw betaalt. Bijvoorbeeld omdat je een startende ondernemer bent. Deelname aan de KOR is voor minimaal drie jaar. In deze periode kun je geen btw aftrekken.

Aanmelden

Om per 1 januari 2024 deel te nemen aan de KOR, moet je aanmeldformulier uiterlijk 2 december binnen zijn bij de Belastingdienst. Nadat jouw aanmelding is verwerkt, krijg je een bevestigingsbrief met daarin de ingangsdatum. Over de periode tot de ingangsdatum van de KOR moet je nog wel gewoon btw-aangifte doen.

Meer informatie of hulp nodig?

Met dit online hulpmiddel van de Belastingdienst kun je nagaan of je mee kan doen aan de KOR en wat de gevolgen zijn van je deelname.

Op belastingdienst.nl/kor vind je een aantal voorbeelden van hoe de KOR in de praktijk werkt voor verschillende beroepsgroepen en in verschillende situaties. Of bekijk deze video met meer uitleg.

*Aantal aanmeldingen exclusief particulieren die zich voor de btw aan hebben gemeld i.v.m. zonnepanelen.