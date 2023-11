Freddy Hoffman: “De droom van de klant waarmaken? Daar doe je het voor”

Wanneer je klant een nieuwe stap wil maken, zoals de aankoop van een nieuw bedrijfspand, dan wil je daar zo goed mogelijk bij helpen. Zakelijk Intermediair Freddy Hoffman lukte het om binnen twee dagen een scherp voorstel te krijgen via ING, waar zijn klant eenvoudig naar toe over kon stappen.

Freddy Hoffman van de Financierings Leeuw vertelt hoe dat ging: “Deze garagehouder kwam op z’n veertiende naar Nederland, waar hij als stagiair begon bij het garagebedrijf. Daarna werd hij medewerker en toen de vorige eigenaar met pensioen ging kon hij de zaak overnemen.” Waarom Hoffman de hulp van Monique Wijnen (relatiemanager voor het zakelijk intermediair bij ING) inschakelde? “De zakelijke huisbank van deze ondernemer wilde het bedrijfspand wel financieren, maar dat aanbod was niet zo gunstig.”

Laagdrempelig contact

Gelukkig kon er snel geschakeld worden: “Ik had al een afspraak staan met Monique, dus heb ik deze casus meteen op tafel gelegd. Het mooie is dat het contact met ING heel laagdrempelig is. Ik vond het heel prettig om met haar te kunnen sparren over deze casus. Binnen twee dagen lag er dan ook een scherp voorstel, nog voordat het taxatierapport beschikbaar was. Dit voorstel heb ik besproken met mijn klant en we waren direct positief. Er was geen andere bank of alternatieve partij die een scherper aanbod kon doen. In dit geval hebben we door samen snel te schakelen voor de ondernemer een zeer goede financieringsoplossing met scherpe rente gerealiseerd. Hierdoor kon hij het bedrijfspand aankopen.”

Samen meer mogelijk maken

Ook voor klanten die nog geen ING-rekening hebben, kun je als zakelijk intermediair snel terecht bij ING vertelt Monique Wijnen. Zij heeft dagelijks contact met financieringsexperts die op zoek zijn naar zakelijke financieringsoplossingen voor hun klanten. “We zijn altijd bereikbaar om te sparren en we doen graag een passend aanbod. Ook ondernemers die nog geen ING-rekening hebben, helpen we graag bij de overstap naar ING.” Daar word je goed bij begeleid: “Als je klant de offerte accepteert, dan start daarna het klantonderzoek voor het openen van de zakelijke rekening. Dit wordt begeleid door een adviseur bij de Intermediair Zakelijk Desk. Alle gegevens worden gecheckt en als er extra vragen zijn, neemt de adviseur contact op. Pas als het vereiste klantonderzoek met succes is afgerond, kunnen we overgaan tot het uitboeken van het krediet.”

Probleemloze overgang

Hoffman deelt zijn positieve ervaring: “Ondernemers moeten soms over een drempel stappen om een financiering af te sluiten bij een andere bank dan hun huisbank. Ze verwachten dat er dan in één keer van alles moet worden overgezet en dat dit veel tijd kost. In de praktijk gaat dit vaak probleemloos en de bank helpt daar ook bij.” Wijnen licht toe: “Via onze Overstapservice worden transacties die op oude rekening binnenkomen 13 maanden lang omgeleid naar ING. Bedrijven die geld incasseren, ontvangen automatisch het nieuwe rekeningnummer van jouw klant. Bij online betaalopdrachten kunnen wij de betaler informeren over het nieuwe rekeningnummer. Veel gaat dus automatisch via onze Overstapservice. Het is een zachte landing, waarbij we tijdens het proces de vinger aan de pols houden. Het is prettig als een intermediair dit weet, zodat hij dit kan meegeven aan zijn klant.”

Samen het beste resultaat voor de klant

Freddy Hoffman ziet het regelen van een financiering als een samenspel tussen ondernemer, intermediair en bank. Het helpt daarbij ook dat er persoonlijk contact is met de adviseurs bij de bank, vindt hij. “We kunnen elkaar versterken. We zijn niet elkaars concurrenten; we willen samen het beste resultaat voor de klant behalen.” Dat beaamt ook Wijnen: “Daar staan we ook voor bij ING Intermediair Zakelijk. Samen zorgen we voor de beste oplossing voor de klant.”

Droom waarmaken

Dat dit in de praktijk lukt blijkt wel uit de ervaring van Hoffman: “Mijn klant is heel blij met de manier waarop hij is geholpen. Laatst belde hij me op: of ik binnenkort langs kon komen, want hij wilde me graag persoonlijk bedanken. Dat is voor mij de kers op de taart. Dat is wat dit vak zo leuk maakt. Het draait om het begrijpen van de ondernemer, zijn dromen, en hoe financiële beslissingen zijn bedrijf kunnen beïnvloeden. We hebben de droom van deze ondernemer kunnen waarmaken. Daar doe je het allemaal voor.”

Even sparren

Speciaal voor jou hebben we een team van adviseurs klaarstaan waarmee je contact kunt opnemen om te sparren. Ze geven snel duidelijkheid over de haalbaarheid van je financieringsaanvraag en denken met je mee. Ook kun je bij ons gemakkelijk een financieringsaanvraag voor jouw klant indienen via de portal Mijn Intermediair Zakelijk. Kijk op onze team pagina. Daar helpen we je graag een stap vooruit.