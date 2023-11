Een op vijf bedrijven niet fiscaal transparant

Een op de vijf beursgenoteerde bedrijven in de Europese Unie is niet transparant genoeg over belastingafdracht. Dat zegt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) in de jaarlijkse Tax Transparency Benchmark, ondersteund door PwC. Philips scoort in het onderzoek het best en haalt de maximale score.

De VBDO belichtte 51 Nederlandse en 65 in de EU genoteerde bedrijven. Onder de criteria voor belastingtransparantie vallen of een bedrijf zich aan wet- en regelgeving houdt en of belasting onderdeel is van de bredere bedrijfsstrategie. Ook onderzocht VBDO hoe open bedrijven zijn over hun lobbyactiviteiten en in hoeverre die aansluiten bij hun belastingbeleid.

Vooral farmaceuten lopen achter

23 bedrijven – een op de vijf – scoren lager dan het minimumniveau van belastingtransparantie dat de VBDO hanteert. ‘Deze bedrijven moeten aan de slag om te voorkomen dat ze nog verder achterop gaan lopen.’ Onder de achterblijvers zijn fitnessketen Basic-Fit en Alfen, producent van laadpalen en energiesystemen. Maar gemiddeld genomen wordt belastingtransparantie wel gangbaarder in Nederland, zegt de VBDO. Bijna alle bedrijven hebben een eigen belastingbeleid of -strategie. Wel zijn er per sector grote verschillen te zien. Zo scoren de energie- en financiële sector relatief hoog en heeft met name de farmaceutische industrie ‘nog flinke stappen te zetten’.

Nederlandse bedrijven bovengemiddeld transparant

Nederlandse bedrijven doen het over het algemeen beter dan hun EU-collega’s. Ze behalen gemiddeld 56% van het totaal te behalen aantal punten, tegen een gemiddelde van 41% voor de Europese concullega’s. Italiaanse (55%) en Spaanse (53%) bedrijven doen het eveneens goed, waar met name Zweedse (24%) en Belgische ondernemingen (24%) nog achterblijven.

Op de lijst doen met name de Nederlandse verzekeraars het goed: NN Group staat met 39 punten tweede achter Philips, die de maximale 40 punten haalt. Achmea en Aegon delen de vierde plaats. Bij de eerste dertien staan ach Nederlandse bedrijven. Vastgoedbedrijf WDP bungelt onderaan met nul punten.