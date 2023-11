Getouwtrek over openbaarmaking KPMG-rapport grotendeels in voordeel ACM beslist

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) mag een door KPMG uitgevoerde marktverkenning voor informatiesystemen in ziekenhuiszorg aangepast publiceren. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald.

Marktverkenning KPMG

De ACM had KPMG een onderzoek laten uitvoeren naar de markt voor informatiesystemen en gegevensuitwisseling in de ziekenhuiszorg (ZIS/EPD-systemen). De toezichthouder besloot tot openbaarmaking van het onderzoeksrapport. Chipsoft, één van de aanbieders van de systemen, is het niet eens met openbaarmaking en spande een procedure aan bij het CBb.

Belangenafweging bij openbaarmaking

Het CBb bepaalt in hoger beroep definitief dat de marktverkenning openbaar mag worden gemaakt, nadat deze op vier punten is aangevuld met de reactie van Chipsoft. Het College is het met de ACM eens dat openbaarmaking van de marktverkenning nuttig en nodig is uit een oogpunt van voorlichting en transparantie. De ACM mocht dit belang zwaarder laten wegen dan het belang van Chipsoft om af te zien van openbaarmaking vanwege reputatieschade.

Bij vier punten in de marktverkenning vindt het CBb dat de door de toezichthouder gemaakte belangenafweging tekortschoot. Op die punten moet de visie van Chipsoft voor een evenwichtig beeld achter de onderzoeksbevindingen van KPMG worden opgenomen.

Ander oordeel dan rechtbank

Eerder besliste de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam dat het openbaar-makingsbesluit van de ACM ongewijzigd in stand kon blijven. Deze beslissing is nu van tafel. Met de uitspraak van het CBb eindigt ook de voorlopige voorziening van de voorzieningenrechter van het CBb van 22 maart 2022. Die voorziening hield in dat de ACM voorlopig alleen de ‘Managementsamenvatting’ en de ‘Executive Summary’ openbaar mocht maken.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, ECLI:NL:CBB:2023:637