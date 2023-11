Visser & Visser blijft World-class Workplace

Visser & Visser mag het label World-class Workplace blijven dragen. Dit label, vroeger bekend als Beste Werkgever, wordt toegekend aan bedrijven die door hun medewerkers hoger worden beoordeeld dan hun branchegenoten op goed werkgeverschap. Het is voor Visser & Visser de vierde keer op rij tijd dat zij het label mag dragen.

Effectory begon 15 jaar geleden met het in kaart brengen en belonen van goede werkgevers en goed werkgeverschap. World-class Workplace, voorheen in Nederland bekend als Beste Werkgevers, is inmiddels uitgegroeid tot Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. World-class Workplaces worden door hun medewerkers hoger beoordeeld dan hun branchegenoten op goed werkgeverschap. Organisaties kunnen het keurmerk alleen verdienen door een goede beoordeling van hun eigen medewerkers.

In Nederland dragen ruim 80 organisaties het World-class Workplace keurmerk. In de accountancy is dat naast Visser & Visser alleen Eshuis Accountants en Adviseurs. Van Oers Accountants & Adviseurs kreeg het label eind 2020 maar raakte het ook weer kwijt.