Vrijgepleite accountant toch geen wethouder na fraudebeschuldigingen: “betreurenswaardig”

Beschuldigingen van de failliete ondernemer Patrick Eijbersen zitten de politieke carrière van Marcel Fierens in de weg. De accountant was eerder vestigingsleider en partner bij Visser & Visser, en zou namens SGP en CU wethouder worden in Hendrik-Ido-Ambacht. Een integriteitsonderzoek pleitte hem onlangs vrij, maar de gemeenteraad stemde deze week toch tegen zijn benoeming.

‘Dubbele petten bij lening’

Ondernemer Patrick Eijbersen deed met zijn eenmanszaak Flowerfeldt in interieuraccessoires en meubels, maar ging afgelopen voorjaar failliet. Kort daarvoor en ook daarna benaderde Eijbersen diverse media met beschuldigingen aan het adres van Visser & Visser, waar hij klant was. Om te kunnen groeien had de ondernemer namelijk op advies van het accountantskantoor € 125.000 geleend bij Heldwijk Invest BV. Later kwam hij er naar eigen zeggen achter dat Fierens mede-eigenaar was van de leningverstrekker. Visser & Visser zou niet open zijn geweest over die dubbelrol en de lening was volgens Eijbersen achteraf bezien ook tegen ongunstigere voorwaarden dan bij andere geldverstrekkers.

Ook Accountancy Vanmorgen werd door Eijbersen benaderd met het verhaal. Omdat de ondernemer dat – ook na specifieke vragen daarover – op belangrijke onderdelen niet onderbouwde met stukken, besloot dit platform om van publicatie af te zien. Wel werd duidelijk dat Visser & Visser de ondernemer aanbood om mee te denken over een oplossing, zonder daarbij aansprakelijkheid te erkennen. Het faillissement van Flowerfeldt is volgens het AD uiteindelijk aangevraagd door leningverstrekker Heldwijk.

Wethouderschap

Fierens werd vervolgens eind vorig jaar voorgedragen als wethouder in Hendrik-Ido-Ambacht. Eijbersen bleef hem echter achtervolgen met beschuldigingen van fraude en belangenverstrengeling. De failliete ondernemer claimde zelfs dat onder meer justitie en de top van de SGP Fierens de hand boven het hoofd houden. De accountant deed daarop aangifte van belediging, smaad en laster. Wel werd zijn benoeming uitgesteld in afwachting van een integriteitsonderzoek. Volgens burgemeester Patrick van der Giessen leverde dat onderzoek geen bezwaren op en Fierens werd dan ook onlangs alsnog voorgedragen als wethouder.

“Ondermijning openbaar gezag”

Voor de gemeenteraad in Hendrik-Ido-Ambacht bleek dat deze week echter nog steeds niet voldoende. Twaalf van de 23 gemeenteraadsleden stemden tegen de benoeming. SGP-fractievoorzitter Leo Platschorre reageerde verbolgen op de uitslag, meldt het AD. “Het is betreurenswaardig dat de gemeenteraad toegeeft aan ondermijning van het openbaar gezag.” Wat zijn partij gaat doen met de uitslag is nog niet bekend. Zelf reageerde Fierens ook tegenover de krant: “Ik dacht echt dat het goed zou komen. Het integriteitsonderzoek was goed, ik had een verklaring omtrent goed gedrag en de officier van justitie heeft die man een strafbeschikking opgelegd. Maar goed, ik moet iets anders gaan zoeken.”