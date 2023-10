Visser & Visser opent kantoor in Zwolle

Visser & Visser heeft een vestiging geopend in Zwolle. Het nieuwe kantoor wordt gerund door Harmen Dekker, Erwin Draaijer en Bert-Jan Westerink.

Dekker (35), afkomstig van Flynth, heeft dertien jaar ervaring en neemt de rol van vestigingsleider op zich. Zijn focus ligt op het mkb. Draaijer (44) is ook afkomstig van Flynth en krijgt naast het meehelpen bouwen aan het kantoor in Zwolle ook een rol krijgen op gebied van kwaliteit. ‘Harmen en ik kennen elkaar goed, we hebben samen in het managementteam gezeten bij onze vorige werkgever.’ Westerink (27) is sinds 2015 werkzaam bij Visser & Visser en was hiervoor manager Audit in Barneveld. ‘Ik heb de ambitie om me op deze nieuwe plek verder te ontwikkelen als de brede adviseur voor ondernemers.’

Bruisende plek

De keuze voor Zwolle als nieuwe vestigingsplaats is een bewuste, zegt Draaijer: ‘Zwolle is in de afgelopen 25 jaar getransformeerd naar een bruisende plek. Het is een sterk groeiende regio met een rijke diversiteit aan mkb-bedrijven. Wij richten ons op ambitieuze ondernemers, die behoefte hebben aan een adviseur die op meerdere vlakken kan meedenken.’ Het team is van start gegaan op een tijdelijk adres en hoopt richting het einde van het jaar te verhuizen naar een nieuw pand. Dekker: ‘Ik wil van kantoor een plek maken waar mensen met plezier naartoe komen. We zijn volop bezig met ontwerpen en plannen om een plek als deze te creëren.’

Visser & Visser, nummer 22 in de AV top 50 met een omzet van 37,2 miljoen euro (2021), heeft nu dertien vestigingen en ruim 450 medewerkers.