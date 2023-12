Visser & Visser lanceert nieuwe strategie en breidt diensten uit

Visser & Visser komt met een flinke herpositionering en uitbreiding van haar diensten, kondigt het kantoor aan. Als onderdeel van de strategische vernieuwing bouwt Visser & Visser aan een uitgebreid platform voor ondernemerschap, dat niet alleen gericht is op financiële dienstverlening, maar ondernemers en hun onderneming op veel vlakken kan ondersteunen.

De nieuwe strategische richting wordt ondersteund door de recente integratie van de Essention Groep, een consultancybureau bestaande uit zeven gespecialiseerde bedrijven op het gebied van strategie-, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. Door deze expertise toe te voegen aan haar dienstverlening, vergroot Visser & Visser haar mogelijkheden om ondernemers breder en diepgaander te ondersteunen.

Uitbreiding dienstenaanbod

Visser & Visser blijft zich richten op het leveren van financieel advies en accountancydiensten. Met het platform voor ondernemerschap breidt het kantoor haar dienstenaanbod verder uit naar twee nieuwe kerngebieden, waar al bestaande dienstverlening van businessunits Arpentus, Growteq en SQALE ook onder zal vallen. Eén van de kerngebieden is Leiderschap & Ontwikkeling, met programma’s voor persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling. Het andere kerngebied is Strategie & Organisatie, met ondersteuning bij het formuleren en implementeren van strategische keuzes, gericht op het voorbereiden van ondernemingen op onvoorziene uitdagingen en kansen.

“Bij Visser & Visser streven we ernaar om ondernemers niet alleen te voorzien van financiële dienstverlening, maar ook om hen te begeleiden in hun algehele bedrijfsgroei en -ontwikkeling”, zegt Jaco Slingerland, CEO van Visser & Visser. “Met de integratie van de Essention Groep en de lancering van ons nieuwe platform, versterken we onze positie als een veelzijdige partner voor ondernemers.”