Accountants: ‘Veel verklaringen met beperking door CSRD’

Accountants verwachten dat de duurzaamheidsverslagen van grote bedrijven vaak onder de maat zullen zijn. Dat komt omdat bedrijven nog lang niet klaar zijn met de implementatie van CSRD-regels. De AFM ziet het gevaar ook en dreigt met sancties.

Vorige week bleek uit onderzoek dat een kwart van de grote Nederlandse bedrijven die vanaf 2024 aan de CRSD moeten voldoen, hier nog niet klaar voor zijn. Marc Vaessen, partner KPMG en voorzitter branchevereniging Accountancy Europe, zei op BNR dat bedrijven nog een hele grote slag moeten maken. Vaessen: ‘De nieuwe verslagseisen gaan veel verder dan wat bedrijven tot nu toe vrijwillig rapporteerden. Grote bedrijven moeten vaak nog vijftig procent meer informatie verzamelen dan wat ze nu doen. De niet-beursgenoteerde bedrijven, die over 2025 moeten gaan rapporteren, moeten zelfs nog een veel grotere slag maken.’

Enorme opgave

Vaessen ziet dat bedrijven voor een enorme opgave staan. ‘Bij nieuwe, grote accountantsstandaarden krijgen bedrijven 2 à 3 jaar de tijd om zich daarop voor te bereiden. Nu zijn er twaalf nieuwe standaarden die binnen een jaar klaar en geïmplementeerd moeten zijn. Dat gaat niet helemaal lukken.’ ‘Zijn collega Marcus Looijenga van PwC zegt in het Financieele Dagblad dat een deel van de bedrijven ook ‘gewoon te laat begonnen’ is. ‘Al helpt het niet dat er lang onduidelijkheid was over de inhoud van de regels.’ Looijenga bedoelt dat Europa pas afgelopen zomer heeft vastgesteld wat bedrijven precies moeten rapporteren.

Beperking

De CSRD-regels verplichten bedrijven hun duurzaamheidsverslaggeving door externe partijen te laten aftekenen. Als die geen zekerheid kunnen geven, volgt een verklaring met beperking. Mist er te veel informatie, dan onthouden accountants zich van een oordeel. Partners van de vier grote kantoren — Deloitte , EY, KPMG en PwC — verwachten de eerste jaren dat CSRD in werking treedt, vaker dan voorheen een verklaring met een beperking te moeten afgeven. Vaessen verwacht echter dat de gevolgen daarvan kunnen meevallen. ‘Normaal gesproken is bij een beperking in de verklaring sprake van een verhoogd financieel risico. Dat is heel zeldzaam. In dit geval, omdat het zo’n grote opgave is, kan het zijn dat we veel meer beperkingen krijgen. Daarmee zou de impact iets minder kunnen zijn.’

Wim Bartels, duurzaamheidsexpert en senior partner bij Deloitte, zegt in het FD dat hij verwacht dat accountants meer opmerkingen zullen hebben, maar Bartels voorziet niet veel verslagen volledig te zullen afkeuren. ‘Daar is niemand mee geholpen. Uiteraard moet een bedrijf transparant zijn, maar je moet ESG-verslaggeving (milieu, maatschappij en bestuur, red.) anders lezen dan financiële verslaggeving – het gaat veel meer om de trend dan om precieze cijfers.’

AFM: sancties

Toezichthouder AFM zal er rekening mee houden dat het voor alle partijen nieuwe wetgeving is, aldus een woordvoerder in het FD. Een verklaring met een beperking kan wel reden zijn voor extra onderzoek naar een bedrijf. ‘Afhankelijk van de antwoorden die een onderneming geeft op onze vragen bepalen we onze vervolgstappen. Dat kan een verplichte correctie zijn of een persbericht over de misstap.’ Boetes kan de AFM juridisch gezien niet opleggen.

Onderzoek

Bedrijven die vanaf 1 januari onder de CSRD-verplichting vallen, publiceren hun duurzaamheidsrapportages pas begin 2025. Om over het hele jaar de impact te weten, moet echter in veel gevallen al direct vanaf 1 januari data worden verzameld. Uit een enquête onder Nederlandse bedrijven bleek vorige week dat ruim een kwart van de bedrijven die vanaf het nieuwe jaar duurzaamheidsrapportages moeten afleveren, hiervoor nog niet genoeg gegevens verzamelen. Uit het onderzoek van SEO en de UvA blijkt dat 47 procent van de bedrijven die vanaf 1 januari onder de regels vallen, al continu de geboekte voortgang monitort. Nog eens ruim een kwart verzamelt al wel gegevens of rapporteert daarover. Tien procent is nog bezig met het formuleren van doelstellingen, en 16 procent ‘verkent’ op dit moment de impact van de CSRD-regels voor hun bedrijf. 1 procent is helemaal niet bezig met de nieuwe duurzaamheidsrapportages.