‘Miljonairsbelasting is ondernemen afstraffen’

Cor Overduin, belastingadviseur bij Grant Thornton, breekt een lans voor miljonairs: hen extra belasten is eigenlijk ondernemen afstraffen, zo stelt hij in De Telegraaf.

Overduin doet zijn uitspraken in een artikel waar de vraag aan de orde wordt gesteld of miljonairs extra moeten worden belast. Zijn antwoorden worden afgezet tegen die van Dick Timmer, universitair docent morele en politieke filosofie aan de TU Dortmund (‘Miljonairsbelasting is een mazzelbelasting’). Overduin vindt dat miljonairs niet als pinautomaat moeten worden gebruikt. ‘In een tijd van symboolpolitiek en doelredeneren is het juist zaak om het gezonde verstand te laten spreken. Dat ontbreekt nogal eens in politiek Den Haag.’

Vermogensbelasting verstoort

Wat de Grant Thornton-adviseur betreft gaat het vooral om het heffen van belasting die zo min mogelijk verstorend werkt. En een vermogensbelasting scoort op dat punt ‘beduidend slechter dan een belasting op de inkomsten uit vermogen’. ‘Het extra belasten van miljonairs gaat niet het begrotingstekort oplossen. Want of het tarief is zodanig laag dat het nauwelijks serieus geld oplevert, of het tarief is dermate hoog dat deze miljonairs hun biezen pakken.’

Ondernemers straffen

40 procent van het miljonairsgeld zit in BV’s en dat kapitaal is wat Overduin betreft onmisbaar om een economie te laten draaien. Hij prijst ondernemers, die risico’s nemen en personeel in dienst nemen. ‘Is het de bedoeling dat we hen straffen voor het feit dat ze (soms, zeker niet allemaal, succesvol) ondernemer zijn en wel de risico’s hebben gelopen die bij ondernemen horen? Een belastingstelsel dat ondernemen afstraft, is desastreus voor onze samenleving.’

De huidige inkomstenbelasting straft bovendien spaarders af en bevoordeelt beleggers. ‘We zijn meer gebaat bij een eerlijk belastingstelsel. Belast het werkelijke rendement op sparen en beleggen.’

Wat is een miljonair?

Tot slot vindt Overduin dat de definitie van miljonair ook wel onder de loep mag. Een werknemer met een hoog salaris en dito pensioen is dat ook. ‘Maar al te vaak wordt dat pensioen echter niet als vermogen gezien. Zet dat eens naast de zelfstandige die zelf voor zijn oude dag moest zorgen. Als die wat opzij zet en belegt, is dat wel vermogen?’

