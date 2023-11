Na de oorlog wilde Kissinger geen accountant meer worden

De woensdag op 100-jarige leeftijd overleden Henry Kissinger werd een belangrijke figuur in de Amerikaanse politiek van de jaren zeventig. Weinig mensen weten dat hij aanvankelijk op weg leek naar een carrière als accountant.

Tot na zijn 100e verjaardag werd de stem van Henry Kissinger internationaal gehoord. De wereld leerde hem in de jaren zeventig kennen als loyale bondgenoot van president Nixon. Kissinger speelde een belangrijke rol bij het beëindigen van de Vietnamoorlog, waarvoor hij de Nobelprijs voor de vrede zou krijgen. In de necrologieën die na zijn overlijden zijn verschenen wordt hij omschreven als een realist in de politiek, iemand die niet bang was om vuile handen te maken en een machtspoliticus. Minder bekend was dat hij aanvankelijk voorbestemd leek om accountant te worden.

Duitse Jood

Heinz Alfred Kissinger werd op 27 mei 1923 als zoon van Joodse ouders geboren in Beieren. Zijn vader Louis doceerde daar accounting aan Joodse studenten – noodgedwongen, de nazi’s hadden hem ontslagen uit zijn eigenlijke baan – terwijl Kissingers moeder huisvrouw was. In 1938 moest de familie vluchten. Ze kwamen in New York terecht waar de jonge Heinz snel zijn draai vond. Hij veranderde zijn naam in Henry en ging werken in een fabriek voor scheerkwasten. In de avonduren maakte hij zijn middelbare school af waarna hij zich inschreef bij het City College van New York voor een studie accountancy. Ook die deed hij ’s avonds, terwijl hij overdag werkte.

Oorlog

‘Mijn horizon was niet zo breed toen ik op het City College zat’, vertelde Kissinger later. ‘Ik had de accountancy nooit als een roeping gezien, maar ik dacht dat het wel een aardig beroep kon zijn.’ De wereldgeschiedenis stuurde zijn leven een andere kant op. Begin 1943 werd Kissinger opgeroepen, samen met 16 miljoen andere Amerikanen, om te dienen in het Amerikaanse leger. Toen hij vier jaar later terug was in New York was er van het oorspronkelijke plan om accountant te worden niets meer over. Hij ging naar Harvard om politicologie en geschiedenis e studeren, en werd hoogleraar internationale betrekkingen voordat zijn politieke loopbaan begon.