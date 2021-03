Vijlbrief nieuwe minister van Financiën?

Het nieuwe kabinet moet zo snel mogelijk aan de slag met het economisch herstel van ons land. De formatie duurt waarschijnlijk nog weken en intussen staat een deel van het mkb op omvallen. Dat zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland.

Snel regeerakkoord

‘We hebben de ergste krimp in honderd jaar achter de rug, dus we moeten eerst herstellen voordat we kunnen groeien,’ aldus Biesheuvel tegen BNR. Hij wil dat de twee winnaars, VVD en D66, samen een regeerakkoord in elkaar timmeren en partijen vervolgens uitnodigen om deel te nemen aan de coalitie. Dat voorkomt volgens hem een lange formatie. Een dag voor de verkiezingen sprak Biesheuvel nog met demissionair D66-staatssecretaris Hans Vijlbrief. Hij is, zeker na de winst van zijn partij, een belangrijke kandidaat om minister van Financiën te worden. Zijn naam is genoemd, is in de mond genomen, zoals dat heet.

Andere thema’s verwaarloosd

Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW, vindt het daarentegen jammer dat het in de campagne vrijwel alleen is gegaan over het acute herstel na de coronacrisis. Aan andere nijpende kwesties, zoals het stikstofdossier, is nauwelijks aandacht besteed. ‘Betreurenswaardig’, aldus Thijssen.

Andere reacties

De nieuwe Tweede Kamer moet horecaondernemers perspectief bieden en voor de volle honderd procent compenseren voor geleden schade als gevolg van de coronacrisis. Die oproep herhaalde Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) daags na de verkiezingen. Volgens KHN kan de horeca met inachtneming van de coronavoorschriften veilig open. Verder is het zaak dat beter wordt geluisterd naar de noden van de ondernemer. Volgens Beljaarts hebben de maatregelen niet alleen impact op de sector, maar ook op de ondernemers, het personeel en daarmee ook de gezinnen. Overleggen met beleidsmakers liepen vooralsnog niet vlekkeloos, aldus KHN.

Buitenlandse media

Buitenlandse media hadden een overwinning van de VVD verwacht, maar zijn verrast door de sterke opkomst van D66. The Guardian schrijft: ‘Teflon-Mark’ lijkt ongedeerd uit antilockdownprotesten en toeslagenaffaire te zijn gekomen.’ De verkiezingen van woensdag kenmerkten zich vooral door een grote opkomst, constateert de Franse krant Le Monde. ‘Sigrid Kaag, de 59-jarige meertalige diplomaat die met name carrière maakte bij de Verenigde Naties, is een zeer populaire figuur geworden die duidelijk zowel stemmen van rechts als links wist te vergaren’, aldus de krant. De Duitse Spiegel verbaast zich vooral over het grote aantal partijen dat in de Tweede Kamer komt, namelijk 17. Daar zitten ook partijen bij die minder dan 5 procent van de stemmen hebben gekregen. In Duitsland zouden partijen met zo’n klein aandeel van de stemmen niet in het parlement komen.