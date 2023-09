Jan Zwiers: van accountant (en profkeeper) tot burgemeester

Jan Zwiers (57) is sinds deze week burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe. Zwiers werkte vijftien jaar als accountant bij De Jong & Laan, maar liet zich in 2017 uitschrijven nadat zijn politieke carrière zijn andere werk was gaan overvleugelen.

Zwiers werd in 1966 geboren in Zwinderen. Aanvankelijk lokte een carrière als profvoetballer. Via VIOS Oosterhesselen kwam hij bij eerstedivisieclub FC Emmen. Hij krijgt een profcontract, al is hij zelf de eerste om dat te relativeren. ‘Ik heb drie keer op doel gestaan tijdens een competitieduel. Meer was het niet, want ik was natuurlijk nét niet goed genoeg’, zei hij in 2020 in Binnenlands Bestuur. Zijn profloopbaan duurde precies twee seizoenen. In 1990 keerde hij terug bij VIOS en besloot hij terug naar de schoolbanken te gaan.

Accountancy

Zwiers studeerde bedrijfseconomie en verzekeringen aan de Hogeschool Drenthe en vervolgens accountancy aan Hogeschool Windesheim. Hij was ondertussen aan de slag gegaan bij De Jong & Laan in Assen en Groningen, waar hij 15 jaar zou blijven. Daarna was hij mede-eigenaar van een bouwadviesbedrijf, waar hij tot 2014 bleef.

Wethouder

Inmiddels was Zwiers ook politiek actief geworden. Dit leidde in 2014 tot een wethouderschap namens de partij Belangen Buitengebied Coevorden. Hij bleef 6 jaar wethouder en keerde in maart 2020 terug naar FC Emmen als algemeen directeur. Door corona was de competitie echter stilgelegd en Zwiers kon naar eigen zeggen alleen op de winkel passen, wat niets voor hem was. In oktober 2020 werd Zwiers wethouder in Hoogeveen.

Horatius

Op 16 mei 2023 werd Zwiers door de gemeenteraad van Midden-Drenthe voorgedragen als burgemeester. Op 5 september kreeg hij de ambtsketen omgehangen. Die bleek stuk en moest in op laatste moment nog even snel gerepareerd worden. Tijdens zijn toespreek verwees Zwiers naar de Romeinse dichter Horatius: ‘Veel beloven verzwakt het vertrouwen’. De nieuwe burgemeester kondigde aan veel mensen te willen ontmoeten, relaties op te bouwen en samen te werken om het beste besluit te nemen.

En in plat Drents vertelde hij hoe hij vroeger thuis werd aangesproken als hij zijn best niet had gedaan. ‘Zo komt er niks van je terecht’, sprak Zwiers vader hem vermanend toe. Ondersteund met de vraag: ‘Wat woj worden, burgemister van het ofgebraande dörp’?

Bron: Dagblad van het Noorden

Foto: Jan Zwiers – wikiportret.nl, CC BY-SA 4.0