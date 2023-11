SRA aan politiek: ‘Meer vertrouwen, minder regeldruk’

SRA, de grootste vereniging van accountantskantoren in Nederland, heeft een manifest gepubliceerd met de titel ‘Kies voor meer vertrouwen, minder regeldruk’. Met dit document wil de SRA de ‘neerwaartse spiraal’ doorbreken, zoals zij dat noemt. Het is een oproep om te investeren in vertrouwen, vereenvoudiging, voorspelbaarheid en oplossingen op maat.

De SRA maakt zich zorgen over de regeldruk in Nederland. ‘Als adviseurs van meer dan 55% van de mkb-ondernemingen en als controleurs van zo’n 40% van alle reguliere controleplichtige entiteiten, ervaren de SRA-accountantskantoren dagelijks met welke regeldruk (nalevingskosten, administratieve- én toezichtlasten) hun klanten in het mkb worden geconfronteerd’, zo begint het manifest. ‘Regeldruk ontstaat doordat de overheid regelmatig op basis van incidenten maatregelen neemt en nieuwe wet- en regelgeving opstelt. Dit overheidswantrouwen schaadt het mkb en kost uiteindelijk de hele samenleving veel.

Fiscaliteit

Daarnaast is het voor ondernemend Nederland ook van belang om de complexe lappendeken van fiscale wet- en regelgeving om te buigen naar een stabiel, solide en vereenvoudigd stelsel. Ondernemers – van klein tot groot – weten door zwalkend fiscaal beleid, plotselinge besluitvorming en maatregelen met terugwerkende kracht niet meer waar zij aan toe zijn. Investeringsbe- slissingen worden hierdoor lastig. Door in te zetten op een vereenvoudigd en voorspelbaar fiscaal systeem, zijn ondernemers veel meer dan nu in staat om hun langeretermijnplannen vorm te geven.

Accountancy

De SRA roept de politiek op om werk te maken van wet- en regelgeving die daadwerkelijk proportioneel en op maat is, en rekening houdt met de verschillen in accountantsorganisaties, in dynamieken en in maatschappelijk belang binnen de heterogene groep van vergunninghouders (AO-OOB en AO-RV), de gecontroleerde entiteiten (OOB en niet-OOB) en hun stakeholders. De eigenheid van reguliere vergunninghouders vraagt om een andere benadering en oplossingsrichtingen die niet uitgaan van een ‘one size, fits all’-concept, aldus de SRA, die wil dat de politiek meer inzet op behoud van het huidige aantal reguliere vergunninghouders. In plaats van regels te stapelen zou de overheid moeten streven naar oplossingen vanuit vertrouwen en verbinding binnen de financiële keten, op inhoudsvolle samenwerking met oog voor ieders rol en ieders kracht, en op versterking van het lerend vermogen in de sector.

Wat SRA vraagt van de politiek

– Betrek de adviseurs van ondernemers en ondernemingen vanaf de tekentafel bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving. Zo zijn we beter in staat om beleid te ontwikkelen dat meetbaar zorgt voor vermindering van de regeldruk in het mkb.

– Voer een mkb-toets uit bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving.

– Ontwikkel integraal beleid dat samenhangt met andere wet- en regelgeving.

– Onderken en stop de reflex die leidt tot het verscherpen van regels en instellen van uitzonderingen. Gedetailleerde en dwingende regels leiden vaak niet tot de beste oplossing, maar wel tot complexiteit.

– Stop met incidentenpolitiek. Herstel het mensbeeld van de overheid van wantrouwen naar vertrouwen. Pak excessen aan, maar scheer niet iedereen vanuit een controlereflex over één kam.

– Stop met het continu draaien aan de ‘fiscale knoppen’ voor het bedrijfsleven. Een voorspelbaar en gezond fiscaal beleid is essentieel voor de welvaart, innovatiekracht en vooruitgang van mkb-ondernemingen.

– Koester familiebedrijven in Nederland en houd de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in stand. Behoud en continuïteit van de mkb-bedrijven is voor de lokale leefomgeving en economie van groot belang.

– Draag zorg voor een evenwichtig belastingstelsel waar de menselijke maat centraal staat, en waarmee het integrale uitvoeringsapparaat uit de voeten kan.

– Streef naar zoveel mogelijk eenvoud in het belastingstelsel en creëer regelingen met zo min mogelijk uitzonderingen.

– Investeer en stimuleer innovatie in het mkb. Ontwikkel innovatiebeleid dat meer gericht is op verdienkracht en productiviteitsstijging van het mkb

Download hier het manifest.