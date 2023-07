Vooral vrees voor stilstand na val kabinet

De val van het kabinet-Rutte IV heeft bij belangenverenigingen vooral de angst voor een jaar zonder beleid aangewakkerd. Daarbij is er een brede maatschappelijke wens om ook het klimaatbeleid voort te zetten.

VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken vooral de roep om slagvaardigheid ‘en vooral om snelle uitvoering van al het beleid dat bijvoorbeeld ten aanzien van klimaat en energie al is gemaakt’. ‘We mogen daar onder geen beding verdere vertraging oplopen. Zowel burgers als ondernemers moeten erop kunnen blijven rekenen dat de problemen die er spelen – van koopkracht en arbeidsmarkt tot woningbouw en stikstof – niet tot het aantreden van een nieuw kabinet blijven liggen.’

Klimaataanpak niet tot stilstand laten komen

Een brede maatschappelijke coalitie van natuur-, landbouw- en ondernemersorganisaties, vakbonden en energiebedrijven heeft een oproep gedaan aan de Tweede en Eerste Kamer om ook klimaatbeleid te blijven voeren: ‘Samen met de decentrale overheden roepen wij u op om er alles aan te doen om te voorkomen dat Nederland stil komt te staan. Het parlement moet besluiten kunnen nemen die nodig zijn om dit land draaiend te houden. De klimaataanpak is absoluut één van die uitdagingen. Die mag nu niet tot stilstand komen. Simpelweg omdat we dan onze klimaatdoelen niet halen, maar zeker ook omdat burgers, werknemers en bedrijven behoefte hebben aan stabiel en voorspelbaar beleid. Talloze ondernemers en de industrie zijn bezig met ambitieuze plannen voor verduurzaming van hun productie en dienstverlening. Overal zijn burgers en coöperaties actief met besparing en opwekking van eigen duurzame energie. Vele publieke uitvoerders werken dag in dag uit hard aan de energietransitie. Zo vraagt het volle elektriciteitsnet een uiterst voortvarende aanpak, en dat geldt voor de verduurzaming van het gehele energiesysteem waarop burgers en bedrijven simpelweg moeten kunnen rekenen. Allen moeten weten waar zij aan toe zijn om de juiste beslissingen te kunnen nemen en te kunnen investeren.’