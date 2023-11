Van Oers herpositioneert zich

Met het 60-jarig jubileum in het verschiet, heeft Accountants- en advieskantoor Van Oers een herpositioneringstraject doorlopen. Het resulteerde onder meer in vier kernwaarden.

‘De kernwaarden moesten hoognodig gelijkgetrokken worden met de cultuur zoals die de afgelopen jaren is geëvolueerd en met de professionalisering van de organisatie’, aldus directievoorzitter Peter Hofwegen. De toename van de hoeveelheid dienstverleningen en brancheteams vroeg om een herijking. Via medewerkers- en klantinterviews werd het DNA van de organisatie in kaart gebracht. Van Oers groeide het afgelopen jaar met 15% en kwam de top-20 van de AV Top 50 binnen.

Vier kernwaarden

Van Oers is uitgekomen op vier kernwaarden: voorop lopen, weten wat er speelt, gewoon doen en ruimte voor groei. Hofwegen legt uit: ‘Van Oers denkt in mogelijkheden en is ondernemend. Met daadkracht én oog voor kwaliteit worden klanten geholpen om kansen te grijpen, voorop te lopen. Verder verdiepen we ons niet alleen in de cijfers, maar vooral ook in de ondernemer. We weten wat er speelt. Dat is wat klanten zo waarderen in onze aanpak.’

Gewoon doen

Wat betreft gewoon doen, vervolgt hij: ‘Dat werkt twee kanten op. We zijn informeel en hekelen hiërarchie. Tegelijk zijn we pragmatisch, we zoeken naar praktische oplossingen.’ De ruimte voor groei komt terug in de ontwikkeling die Van Oers samen met ondernemers tot stand brengt. ‘We geven elkaar het vertrouwen om nieuwe dingen te proberen en zo te groeien, dat geldt ook voor onze eigen mensen.’ Op die manier creëert Van Oers kansen waarmee het ondernemers voorsprong belooft.

Hofwegen: ‘We delen voortaan precies wat onze kracht is, op een vernieuwende manier.’ Dat gebeurt onder andere via een professionele en voor een accountancykantoor – aldus Van Oers zelf – bijzonder frisse huisstijl. Met kleuren als koraalroze, zacht beige en donkergroen, een modern font en nieuw logo. De nieuwe positionering en branding zijn inmiddels intern gepresenteerd en worden gefaseerd doorgevoerd in alle communicatiemiddelen en in de inrichting van de kantoren.