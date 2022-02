PERSONALIA | Theunis Mulders directeur Agro bij Van Oers

De Agro-directie van accountantskantoor Van Oers is uitgebreid met Theunis Mulders. Hij geeft leiding aan het team vanuit het kantoor in Zundert.

Mulders begon veertien jaar geleden als stagiair van de HAS Agrarische Bedrijfskunde bij Roelands & Partners. Zijn stagebegeleider bij dit kantoor, later overgenomen door Van Oers, was Arno Zagers. Zagers was al directeur Agro en werkt nu dus samen met zijn voormalige stagiair. De derde directeur is Dennis Koolen.

Zachtfruit

Van Oers is een middelgroot kantoor (op plek 20 in de AV-top 50) met een omzet van 36,8 mln in 2020. Vanuit het kantoor in Zundert worden vooral boomkwekerijen bediend. Een van de taken waarvoor Mulders zich gesteld ziet is om Van Oers ook een autoriteit te maken in de sector zachtfruit. Op dit moment heeft het accountantskantoor een derde van alle aardbeientelers in Nederland als klant.

Duurzaamheidsadvies

Naast de verantwoordelijkheid voor Agro is Mulders de kartrekker op het gebied van duurzaamheidsadvies. ‘Veel ondernemers willen de volgende stap naar het reduceren van energie maken, maar weten niet waar te beginnen’, zegt hij op de website van Van Oers. ‘Wij koppelen onze kennis van subsidieregelingen vanuit de overheid aan de investeringen door de ondernemer. Alle kennis die we daarmee jarenlang binnen Agro hebben opgebouwd, maken we toegankelijk voor andere sectoren. Daarmee is mijn week goed gevuld.’