Van Oers Accountancy & Advies sluit zich aan bij het Green By Blue platform, een platform van, voor en door accountants en financial professionals dat ondernemers bijstaat in de transitie naar een duurzaam bedrijfsmodel. Van Oers gaat daarmee een meerjarige samenwerking aan met Green by Blue om cliënten te helpen in de voorbereiding op de verplichte duurzaamheidsrapportage, afkomstig uit de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Met bijna 500 medewerkers behoort Van Oers tot de grotere regionale accountants- en belastingadvieskantoren van Nederland. Met vestigingen in Breda, Oosterhout, Roosendaal, Etten-Leur en Zundert richt Van Oers zich het aanbieden van maatwerkoplossingen voor zowel kleine als grote mkb-bedrijven, familiebedrijven en directeur-grootaandeelhouders.. Van Oers ziet dat duurzaamheid een cruciaal onderdeel van haar dienstverlening is geworden De komst van de CSRD vraagt van Van Oers om haar cliënten op strategisch niveau te kunnen bijstaan op het gebied van duurzaamheid en de impact hiervan op de jaarrekening te begrijpen.

René Rademakers (Partner en Directeur Audit): “Van Oers is al een aantal jaar zeer actief op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen in onze eigen organisatie, maar ook met dienstverlening op het gebied van subsidies of belastingadvies. Daarnaast zijn we in diverse koplopertrajecten in onze sector betrokken en we willen op dit thema voorop blijven lopen. De CSRD vraagt echter meer van ons. We zochten naar een manier om onze strategische kennis op het gebied van duurzaamheid en rapportage te versterken en tegelijkertijd onze cliënten op een professionele manier te ontzorgen bij de voorbereidingen op de CSRD. Daarnaast willen we ook onze medewerkers opleiden op het gebied van duurzaamheid en controle zodat ook zij zich kunnen blijven ontwikkelen en wij een duurzame werkplek bieden. Die oplossing vinden we in de samenwerking met Green By Blue. We kijken er naar uit om de krachten te bundelen, zodat we zoveel mogelijk impact bij onze cliënten maken.”

Onno Nillesen (oprichter Green by Blue). “Ik ben ontzettend blij dat Van Oers zich als tweede accountant aansluit bij het Green by Blue platform. We werken al sinds eind 2020 samen met Van Oers en ik heb mogen ervaren dat zij duurzaamheid echt in hun dienstverlening willen integreren. Met de aansluiting bij Green by Blue maken we dit concreet en formaliseren we een stap die we al eerder inhoudelijk hebben gezet. We gaan komend jaar diverse Van Oers cliënten helpen bij de voorbereiding op de CSRD en we blijven werken aan de ontwikkeling van kennis die van Oers op het gebied van duurzaamheid heeft. Tegelijkertijd profiteert Green by Blue van de klant- en auditkennis die van Oers heeft opgebouwd zodat we organisaties op de best mogelijke manier kunnen helpen in de voorbereiding op de CSRD.”

Van Oers sluit zich vanaf februari 2023 formeel aan bij het Green by Blue platform. Samen blijven we de Van Oers- cliënten actief informeren over de impact van de CSRD en de kansen die deze regelgeving biedt.