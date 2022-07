Van Oers kiest voor tussentijdse salarisverhoging

Van Oers Accountancy & Advies heeft aan al haar werknemers per 1 juli 2022 een structurele salarisverhoging van 5% toegekend, met een maximum van 200 euro bruto per maand (bij een fulltime dienstverband).

‘De huidige hoge inflatie speelde zeker mee in de overwegingen om deze tussentijdse verhoging te geven en daarnaast zal eind 2022 nader bekeken worden of en wat de inflatiecorrectie per 1 januari 2023 zal zijn’, licht CEO Peter Hofwegen toe.

Structureel karakter

Hofwegen: ‘Meerdere scenario’s zijn afgewogen, waaronder een eenmalige compensatie. Van Oers heeft er echter voor gekozen om de verhoging een structureel karakter te geven, zodat de werknemers dit ook terug zien komen in andere componenten, zoals vakantiegeld en de pensioenopbouw.’

Het top 20-kantoor volgt met de compensatie branchegenoten als EY, Moore DRV, KroeseWevers, BonsenReuling, RSM, Qconcepts en Ruitenburg.