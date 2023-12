Ministerraad akkoord met Wet toekomst accountancysector

Het Wetsvoorstel toekomst accountancysector (Wta) heeft weer een stap gezet: de ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met het aangepaste voorstel. De nieuwe Tweede Kamer kan zich er nu binnenkort over gaan buigen.

De raad besprak het ‘Nader rapport inzake voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten op het terrein van de accountancy in verband met maatregelen ter verhoging van de kwaliteit van de wettelijke controle’. In de besluitenlijst worden de voornaamste maatregelen nog eens genoemd: verduidelijking van de medeverantwoordelijkheid van de accountantsorganisatie voor de kwaliteit van de wettelijke controle, versterking van de interne governance van de grootste accountantsorganisaties, het transparant maken van kwaliteit van de wettelijke controle, verlaging van de drempel tot melding aan de AFM door de accountantsorganisatie van gebreken in de wettelijke controle, de mogelijkheid voor een controleplichtige onderneming of instelling om de NBA te vragen om toewijzing van een externe accountant, naast volledige onderbrenging van het wettelijk toezicht op alle accountantsorganisaties bij de AFM en de stroomlijning van het accountantstuchtrecht.

Eerder gaf de Raad van State een advies met dictum B (een verzoek om met een aantal bedenkingen rekening te houden) op het voorstel. Het advies heeft geleid tot aanpassingen en nadere onderbouwing van het voorstel. Nu de ministerraad het voorstel heeft aangenomen, kan de minister van Financiën het voorstel met nader rapport aan de Tweede Kamer sturen.