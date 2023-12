Kan deze accountant Trump verslaan?

Zijn accountant ligt in rechtszaken onder vuur, maar vooralsnog lijkt dit Trump niet erg te bedreigen. Mogelijk heeft hij meer te vrezen van een andere accountant. Steeds meer Republikeinen zien Nikki Haley als alternatief voor Trump in de race om het Witte Huis.

Ondanks alle rechtszaken waarin Trump verwikkeld is, zijn er binnen zijn Republikeinse partij weinig mensen die hardop durven te zeggen dat Trump, na alles wat er rondom zijn persoon is gebeurd, geen geschikte kandidaat is. Sterker nog, Trump is ongekend populair. Zo’n 60 procent van de Republikeinen steunt hem en wil dat hij de volgende president van de Verenigde Staten wordt.

Alternatief voor Trump

Maar het betekent dat een grote minderheid twijfelt aan de geschiktheid van Trump. Zij vestigen hun hoop in toenemen mate op Nikki Haley (51), de dochter van Indiase emigranten en oud-gouverneur van South Carolina en ex-ambassadeur bij de Verenigde Naties. In debatten toont zij zich een scherp en adrem debater. Maar haar grootste kracht lijkt haar tactiek om Trump weg te zetten als ongeschikt. Haley valt Trump inhoudelijk niet af – ze is het grotendeels eens met zijn beleid en was jarenlang zijn naaste medewerker – maar stelt dat de voormalige president ‘door chaos achtervolgd wordt’. Zo presenteert zij zich als het minder risicovolle alternatief voor Trump.

Familiebedrijf

Haley studeerde aan de Clemson University in South Carolina, haalde een bachelor in accountancy en werd accountant in het kledingbedrijf dat haar moeder had opgezet. Ze maakt gebruik van haar achtergrond. ‘Ik denk dat het tijd is voor een accountant in het Witte Huis,” zei ze tijdens een presidentsdebat in augustus waar ze aan toevoegde dat Republikeinen ‘moeten stoppen met uitgeven, stoppen met lenen’. Republikeinen die haar steunen nemen dit over. ‘Zij begrijpt het belang van goed rentmeesterschap van onze zuurverdiende belastingcenten. Ze weet dat we de overheidsuitgaven moeten stoppen en onze schuld moeten afbetalen, want als we dat niet doen, brengen we onze economie en onze veiligheid als natie in gevaar en leggen we een hypotheek op de toekomst van toekomstige generaties Amerikanen’, zo schreef een Republikeinse politica in Iowa, de staat waar volgende week primaries plaatsvinden voor de Republikeinse nominatie.

Troefkaart

De vraag is echter of Haley’s accountantsachtergrond wel zo’n sterke troefkaart is. Het familiebedrijf waar zij de boekhouding deed, botste meerdere malen met de Amerikaanse fiscus. Belastingaangiftes werden onder meer te laat ingediend. Criticasters wijzen erop dat Haley in die periode afgevaardigde in het parlement van South Caroline was en de boekhouding van het familiebedrijf ‘erbij’ deed. Ze maakte daarbij fouten en nam haar baan als accountant wellicht niet meer zo serieus, zo werpt opiniewebsite The Daily Beast haar voor de voeten.

Eigen aangifte

Ook Haley’s persoonlijke belastingaangiftes zijn niet vlekkeloos, en ze kreeg te maken met boetes en naheffingen. Uit door haarzelf openbaar gemaakte stukken blijkt dat haar gezinsinkomen verdrievoudigde in de vijf jaar dat ze gouverneur was. Volgens opiniewebsite The Daily Beast komt dat omdat Haley zich goedbetaald inzette voor fondsenwerving van een ziekenhuis. De Republikeinse hardliner Ramaswamy en presidentskandidaat beschuldigde haar van belangenverstrengeling en corruptie. Nadat ze in 2018 ontslag had genomen als naaste medewerker van Donald Trump schreef ze boeken en gaf ze lezingen. Daarmee zou haar vermogen volgens Forbes zijn gegroeid naar 8 miljoen dollar verzameld, waar dat in 2018 nog op 1 miljoen dollar werd geschat. Dit wordt door sommigen niet uitgelegd als goed ondernemerschap maar als ‘Hillary Clinton’-achtig gedrag, een label dat geen Republikein opgeplakt wil krijgen.

Matchpoint?

En dan zijn er nog de inkomsten van haar man die als consultant voor een omstreden casino werkte. Toen ze gouverneur was, was Haley tegen het casino. Het zijn deze vlekjes op haar financiële blazoen die de aanhangers van Donald Trump zullen uitvergroten mocht Haley een serieuze bedreiging voor zijn kandidatuur gaan vormen. Maar daar heeft de 51-jarige het zelf een beetje naar gemaakt. Haley heeft van haar accountantachtergrond een unique selling point gemaakt. Of dat een matchpoint zal zijn moet nog blijken. En ook wie de wedstrijd uitserveert. Vooralsnog heeft Donald Trump de hardste service. In de peilingen ligt hij voor, op Joe Biden maar helemaal op zijn Republikeinse uitdagers.