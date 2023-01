Belastingaangiftes Trump openbaar gemaakt

De belastingaangiftes van voormalig Amerikaans president Donald Trump zijn afgelopen vrijdag openbaar gemaakt. Het gaat om samenvattingen van de aangiftes van 2015 tot en met 2021, waaruit blijkt dat hij in die jaren meestal nauwelijks belasting betaalde.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden besloot tot openbaarmaking omdat Trump zelf dat weigerde. Hij is de eerste (kandidaat-)president sinds Richard Nixon in de jaren zeventig die niet vrijwillig inzage geeft in zijn fiscale papieren. Na een jarenlange juridische strijd kreeg een parlementscommissie eind november zes jaar aan belastingaangiften van Trump van het ministerie van Financiën.

Kritiek op fiscus

De parlementscommissie bracht eerder deze maand al een rapport uit met bevindingen: Trump en zijn vrouw Melania hoefden in de jaren dat ze in het Witte Huis zaten weinig tot geen federale inkomstenbelasting te betalen door talrijke aftrekposten en enorme zakelijke verliezen. In 2020, het laatste jaar dat Trump aan het roer van de VS stond, hoefde hij helemaal geen inkomstenbelasting af te tikken. Het jaar daarvoor was dat 134.000 dollar. 2018 was een fiscaal minder gunstig jaar: toen was de aanslag 1 miljoen dollar; in 2017 stortte Trump 750 dollar in de schatkist. De Democratische commissieleden vinden dat de Amerikaanse belastingdienst scherper had moeten controleren.

Op de website Politico.com zijn de aangiftes in te zien, die per jaar zo’n duizend pagina’s in beslag nemen.