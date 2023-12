Nu te downloaden: ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2024’ en LH-tarieven 2024

De eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2024’ van de Belastingdienst is beschikbaar. Ook de bijlage met de tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2024 is beschikbaar. In de nieuwsbrief staat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2024 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

In de Nieuwsbrief Loonheffingen staat informatie over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf 1 januari 2024. De Belastingdienst verwijst hierin naar het ‘Handboek Loonheffingen’ (=Handboek Loonheffingen 2023). Het ‘Handboek Loonheffingen 2024’ verschijnt naar verwachting in februari 2024. Daarin wordt de informatie van de nieuwsbrief verwerkt.

In de eerste uitgave van de nieuwsbrief voor 2024 informeert de fiscus werkgevers over maatregelen die voortkomen uit al bestaande wet- of regelgeving of uit voorgenomen wet- of regelgeving (bijvoorbeeld het Belastingplan 2024). Ook is er informatie te vinden over de wijzigingen in de aangifte loonheffingen voor 2024. Voorgenomen wet- en regelgeving moet nog worden aangenomen in de Tweede of Eerste Kamer of moet nog worden gepubliceerd. Daardoor kan het zijn dat voorgenomen maatregelen nog wijzigen. Eventuele wijzigingen worden in een nieuwe nieuwsbrief opgenomen.

Onderwerpen

In de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2024‘ is over de volgende onderwerpen te lezen:

1 Verhoging bedragen vrijwilligersregeling

2 Verhoging gerichte vrijstelling kilometervergoeding

3 Verruiming vrijstelling ov-abonnementen en voordeelurenkaarten

4 Alleenstaande-ouderenkorting niet meer uitsluitend via de SVB

5 Aanpassing uurloongrens LIV per 2024

6 Aanpassing vrije ruimte werkkostenregeling

7 Jeugd-LIV vervalt per 2024

8 Verhoging terugkeerpremie bij terugkeer eigenrisicodrager naar publieke bestel

9 Vastlegging regels over gebruik van inkomstenverhoudingen

10 Wijzigingen in de aangifte loonheffingen