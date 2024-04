Salarisprofs van OOvB zijn NIRPA gecertificeerd

Via collectieve inschrijving van alle salarisprofessionals in het NIRPA register sluit OOvB zich aan bij het NIRPA. Het NIRPA staat voor kwaliteitsborging van salarisprofessionals.

Franklin van de Langenberg (Vennoot OOvB adviseurs en accountants):

‘Bij OOvB adviseurs en accountants ervaren we dat fiscale, sociale en arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving voortdurend veranderen. Het is dan ook essentieel voor onze salaris- en HR-professionals om hun kennis actueel te houden. Dankzij erkende certificeringen zoals NIRPA kunnen we onze klanten de garantie bieden dat onze professionals niet alleen betrokken en bevlogen zijn, maar ook dat ze beschikken over de vereiste expertise om hoogwaardige dienstverlening te bieden. Hierdoor weten onze klanten zich volledig ontzorgd, waarbij ze zich kunnen concentreren op hun bedrijf en hun ondernemerschap. Het investeren in de vakkennis van onze medewerkers creëert dus een win-win. Voor onze professionaliteit en voor de aangeboden kwaliteit naar onze ondernemende klanten.’

Door registratie van de salarismedewerkers ondersteunt en erkent OOvB de kwaliteitswaarborg van het NIRPA voor salarisprofessionals. Permanente Educatie van de salarisprofessionals bij OOvB is bovendien door registratie geborgd.