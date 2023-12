Vastgoedfonds misleidde beleggers in jaarverslag

Vastgoedinvesteerder Bever Holding heeft beleggers misleid in het jaarverslag over 2020 door de verkoop van percelen te verzwijgen, zo oordeelt de AFM. Die legt het bedrijf (onder meer) daarom twee boetes op van in totaal 5 miljoen euro. Bever slaagt er al sinds 2019 niet in om een controlerend accountant te vinden.

Bever heeft tussen 6 november 2020 en 10 september 2021 voorwetenschap niet tijdig openbaar gemaakt en heeft zich schuldig gemaakt aan het verspreiden van onjuiste informatie. Het bedrijf kwam in november 2020 tot een akkoord op hoofdlijnen met een projectontwikkelaar die tien percelen in Noordwijk wilde overnemen voor 60 miljoen euro. Twee weken later werd de koop gesloten. Maar die informatie is pas veel later naar buiten gebracht: ‘Pas op 10 september 2021 heeft Bever Holding in een persbericht melding gemaakt van de verkoop van de tien Noordwijkse percelen, nadat het Financieele Dagblad hierover op 6 september 2021 een artikel publiceerde en de AFM daarop de handel in het aandeel Bever Holding had stilgelegd.’

Al negen maanden eerder verkocht

Tussentijds is ook in het jaarverslag, dat in augustus werd gepbliceerd, nagelaten om de verkoop te melden – sterker nog: beleggers werden om de tuin geleid. Er werd gewag gemaakt van diverse procedures die rond de percelen liepen. ‘Het uitgangspunt is nog steeds om te komen tot een definitieve invulling op de strategische locaties te Noordwijk van N.V. Bever Holding’, staat in het jaarverslag. ‘Dit terwijl de percelen al negen maanden eerder onvoorwaardelijk waren verkocht. Dit is zonder meer misleidend voor beleggers’, aldus de AFM.

Als beursgenoteerde instelling moet Bever voorwetenschap zo snel mogelijk openbaar maken en geen onjuiste of misleidende informatie verspreiden. ‘Door de beide overtredingen hebben beleggers in het aandeel Bever Holding gedurende een periode van tien maanden gehandeld op basis van onvolledige en zelfs misleidende informatie met betrekking tot het fonds.’

Geen accountant

Uit de jaarrekening valt op te maken dat Bever geen accountant had; voor de controle was een bedrag van 60.000 euro gereserveerd. ‘Aangezien er nog geen accountant bereid is om de jaarrekening van N.V. Bever Holding te controleren zal dit bedrag aangewend worden om de extra kosten te dekken voor de werkzaamheden die een mogelijke accountant zou moeten uitvoeren over de vergelijkende cijfers. Dit indien er voor het boekjaar 2020 een accountant wordt aangesteld.’

Voorheen was Deloitte de controlerend accountant, maar nadat die verplicht moest terugtreden kwamen PwC, EY, KPMG, BDO noch Mazars tot op heden met een offerte over de brug. Er zijn geen accountants beschikbaar, zo geven zij als verklaring.

Rechtmatig belang

Bever is het niet eens met de boete, maar de voorzieningenrechter heeft een verzoek tot schorsing van publicatie van het boetebesluit afgewezen. Het bedrijf vindt zelf dat er geen sprake was van concrete en

koersgevoelige informatie en dat er een rechtmatig belang was om ‘de voorwaardelijke verkoopovereenkomsten vertrouwelijk te behandelen teneinde het onderhandelingstraject niet te

verstoren’. ‘Het belang van vertrouwelijkheid is in die periode ook door de gemeente onderkend en

schriftelijk bevestigd. De daadwerkelijke levering van de grondposities was afhankelijk van

verschillende voorwaarden en onzekerheden, waaronder de totstandkoming van een

samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Noordwijk.’ Bever heeft daarom bezwaar gemaakt tegen het boetebesluit.

Met ontwikkelaar Adriaan van Erk is ondertussen een geschil ontstaan over de levering van de grondposities in Noordwijk. Die kwestie ligt nu voor de rechter.